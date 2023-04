Ako radi ovih 5 stvari, s dečkom ste koji se jako boji predanosti

Strah od predanosti u vezi prilično je uobičajen. Zapravo, primjećuje se stalni porast fobije od obveza tijekom posljednjih godina.

Svatko tko traži ozbiljnu vezu želi nešto stabilno i dugotrajno s nekim tko je spreman ulagati. No, tjeskoba u odnosu može se pojaviti kada stvari postati ozbiljne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Fobija od obveza stvarno može spriječiti nekoga da bude istinski sretan u vezi.

Problem s tjeskobom u vezi

Anksioznost u vezi karakterizira strah od vezivanja s drugom osobom. Zanimljivo, to se ne odnosi samo na ljubavne veze. Također se može vidjeti na radnom mjestu ili prilikom davanja obećanja obitelji ili prijateljima. Osoba koja je sklona obvezama klonit će se davanja obećanja za koja će morati preuzeti odgovornost.

Mnogi su se zaljubili u nekoga tko im se ne može posvetiti. Frustrirani su i nesigurni u svoju situaciju i nemaju pojma što učiniti.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Fobija od obveza ne pojavljuje se iznenada, odjednom. Povezana je s dubokom željom za neovisnošću. Zaljubiti se u nekoga tko se ne želi vezati može biti vrlo izazovno i može dovesti do boli.

Što izaziva strah od obveze?

Često, kada se netko bori s fobijom od obveza i tjeskobom u vezi, prošao je kroz bolno iskustvo u svojoj prošlosti. Ne mora uvijek biti povezano s prethodnom ljubavnom vezom, iako je to najčešće. Također se može povezati s osjećajima nesigurnosti i neadekvatnosti koji potječu iz nečijeg djetinjstva.

Ako vas netko koga volite natjera da se osjećate kao da niste dovoljno dobri, to može ostaviti duboke ožiljke koji se mogu ponovno pojaviti u obliku fobije u vezi. Na podsvjesnoj razini, mnogi ne žele sebi dopustiti da ponovno završe na tom ranjivom mjestu i na kraju budu povrijeđeni kao što su nekada bili. Iako je to najčešći razlog iza ove pojave, nije jedini.

Foto: Dreamstime

Potraga za nedostižnom 'lakom' vezom

Također nije neuobičajeno da neki traže 'lakši način' koji će imati sve prednosti veze, a da zapravo ne moraju prihvatiti sve odgovornosti... Možete se družiti i spavati zajedno, ali oni vam se zapravo ne moraju posvetiti.

Ako jedna osoba želi nešto ozbiljno, a druga ne, ona koja je spremna uložiti u čvrstu vezu može na kraju biti jako povrijeđena. Kako biste dobili bolju predodžbu o tome što se događa, morate obratiti pažnju na neke znakove i shvatiti boji li se onaj prema kojem gajite emocije da se obveže ili ne.

Definitivno postoje neki znakovi koji upozoravaju na fobije od obveza na koje morate pripaziti.

Također, ako prepoznate neke od njih u osobi prema kojoj gajite osjećaje, nemojte paničariti. Iako će biti izazov izgraditi čvrste temelje za vezu s njima, znajte da u ljubavi ništa nije nemoguće sve dok ste voljni za to se boriti.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Evo pet znakova da se partner boji vezanosti:

1. Uvijek izbjegavaju upoznavanje s prijateljima i obitelji

Ovo može biti posebno sumnjivo ako ste već neko vrijeme u vezi. Oni koji su nervozni na pomisao da se previše upletete u osobni život možda žele prekid. Ipak, ako ste u vezi tek nekoliko tjedana i želite partnera upoznati sa svojim roditeljima tijekom večere u kući, normalno je da bi mogli shvatiti da je to malo prerano. Neki nemaju strah od obveza, već jednostavno ne žele da se stvari odviju prebrzo. Obratite pozornost na vrijeme i reakcije partnera na ideju da se više uključi u vaš život.

2. Izbjegavaju koristiti riječ 'ljubav', 'dečko' ili 'djevojka'

Priznati da nekoga volite velika je stvar. Mnogi koji imaju fobiju od obveza pokušavat će ovo izbjeći. To ne znači da ne osjećaju ništa prema vama, to znači da se ne žele iznenada naći u vezi. Mnogi smatraju da je reći da nekoga volite isto što i reći da želite biti s njim. To je savršeno normalno, ali za nekoga tko se boji obveza, to je zastrašujuće. Slično tome, budite oprezni prema partneru koji se trudi izbjeći razgovor o tome što osjeća prema vama.

3. Izbjegava razgovarati o budućnosti

Upamtite, onaj koji se boji ulaska u vezu može imati mnogo razloga zbog kojih se tako osjeća. Činjenica ostaje ista - oni ne žele raditi planove za budućnost koji uključuju drugu osobu. Planiranje nečega u budućnosti može im učiniti stvari znatno ozbiljnijima.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

4. Često nestaju 'u akciji'

Osoba s fobijom od obveza ne voli se osjećati kao da je 'dežurna'. Ako hodaju s nekim i čini im se da stvari postaju ozbiljnije, mogu jednostavno nestati s lica planeta kako bi dokazali da još uvijek imaju svoju neovisnost. Ako ste počeli izlaziti s nekim i jedina primjedba je da mu s vremena na vrijeme treba malo vremena za sebe, nema mjesta panici. Svatko treba malo vremena nasamo. Možda samo paze da posvete vrijeme i svom privatnom životu, i time stvaraju ravnotežu u vezi jer je ovo zapravo ključni element zdrave veze.

5. Vide vas samo kao prijatelja s povlasticama

Osoba prema kojoj razvijate ozbiljne osjećaje možda ima tjeskobu ako osjećate kao da je jedina stvar koju želi podijeliti s vama seks. Strast u vezi je naravno sjajna stvar, ali je li to sve što dijelite..., donosi YourTango.

Neki će vam reći da biste trebali trčati punom brzinom u suprotnom smjeru ako naiđete na nekoga tko se bori tjeskobom u odnosima. No, ako odlučite da je pojedinac vrijedan truda, možete pokušati primjenjivati neke alate kako biste poboljšali stvari.

Evo tri koraka koja možete upotrijebiti kao odgovor na fobiju od obveza

1. Stavite svoje potrebe na prvo mjesto

Prva stvar koju trebate početi činiti jest staviti vlastite potrebe na prvo mjesto. Prirodno je željeti davati i davati partneru, ali ne smijete im olakšati da vas uzimaju zdravo za gotovo. Ako osjećate da se povlače, dajte im malo prostora. Najgore što biste mogli učiniti jeste 'gušiti' ih. Mnogi paničare i pokušavaju učiniti sve što mogu kako bi se približili partneru.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Bolja opcija je raditi na tome da postanete najbolja verzija sebe. Pobrinite se da vaš život izgleda onako kako želite i radite nove, zanimljive stvari. To će vam podići samopouzdanje i samopoštovanje. Kada se to dogodi, prirodno se klonite potrebitog ili prilijepljenog ponašanja, što su dvije stvari koje mogu natjerati nekoga s fobijom od obveza da pobjegne.

2. Budite privlačni tako što ćete voljeti život

Pojedinci koji vole život i odaju vrlo pozitivnu energiju privlače druge. To ih čini zaista privlačnima. Dakle, ako želite navesti nekog da poželi provoditi više vremena s vama, morate ga inspirirati. Imajte na umu da ne morate biti očigledni u svojim namjerama. Kada vide koliko se zabavljate u životu bit će potaknuti da budu dio toga.

3. Prestanite stalno inicirati kontakt

Ne odgovarajte čim primite poruku. Iako su te situacije delikatne i izazovne, u redu je otići ako shvatite da vam ta osoba neće dati ljubav koju zaslužujete.

Ali, ako vam osjećaj govori da se za tu osobu vrijedi boriti, onda imate pokušajte upotrijebiti ove korake koji mogu pomoći.

Najčitaniji članci