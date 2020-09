Ako su vas odbili na razgovoru za posao, nemojte napraviti jednu ključnu i čestu grešku

Lekcije o sportskom ponašanju protežu se kroz cijeli život, a osobito kad je riječ o karijeri. AKo ste bili na razgovoru za posao i niste prošli, to nije razlog za ogovaranje i isticanje negativnosti

<p>Svi su barem jedanput u životu bili na razgovoru za neki posao koji su željeli, no nisu ga dobili. No kao što atletičar koristi poraz kako bi se motivirao za sljedeću pobjedu, odbijanje na poslovnom planu može biti temelj za još bolju mogućnost napredovanja u karijeri, piše <a href="https://www.cnbc.com/2020/09/21/do-not-make-this-biggest-mistake-if-you-got-rejected-after-the-job-interview.html">CNBC</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Greške koje nikad ne biste smjeli napraviti na poslu</p><h2>Što učiniti ako niste dobili posao?</h2><p>Doznavši da je tvrtka na poziciju odabrala nekog drugog može itekako obeshrabriti, osobito ako vam se činilo da je razgovor odlično prošao.</p><p>U takvim situacijama mnogi se jako uzrujaju te odbacuju vezu koju su s potencijalnim poslodavcem stvorili tijekom procesa kandidature za posao.</p><p>- Bavim se zapošljavanjem više od 15 godina i svima koje podučavam kažem: Uspjeh je ako ste dogurali daleko u postupku selekcije i na to trebate biti ponosni, osobito u ovoj situaciji kad je tržište poslova vrlo kompetitivno. Također, kad su vas odbili za posao, nisu vam rekli da vas nikad neće nigdje zaposliti u svojoj tvrtki, nego su samo rekli da vas neće zaposliti danas na tom određenom radnom mjestu jer su pronašli nekoga tko im ondje bolje odgovara - pojašnjava konzultantica <strong>J.T. O’Donnell.</strong></p><p>Stoga savjetuje da umjesto tuge pokažete volju za nastavak igre.</p><p>- Pošaljite e-mail zahvale što su odvojili vrijeme za vas i adresirajte ga na ljudske resurse i menadžera koji je s vama razgovarao, a čak ne mora biti ni dugačka poruka. Može izgledati ovako, savjetuje ona prilažući pismo zahvale.</p><p>Poštovani gospodine/gospođo XX,</p><p>Hvala Vam na pruženoj prilici. Uživao sam učeći o vašoj tvrtki dok sam upoznavao sjajne zaposlenike. Iako sam žalostan što me niste odabrali za željenu poziciju, sretan sam što ste pronašli dobrog kandidata. Možete li mi reći što moram učiniti kako biste me imali u planu na budućim natječajima?</p><p>Hvala još jedanput,</p><p>Vaš potpis.</p><h2>Pamtit će vas po ponašanju</h2><p>Ako nakon odbijanja graciozno pružite ruku pomirenja, to je izvrstan znak kakvog ste karaktera i poslodavci će ga znati cijeniti. Nema poslodavca koji voli odbiti dobrog kandidata, i zato će vaše ime čuvati na posebnoj hrpici za prvu sljedeću priliku.</p><p>- Također, nemojte se bojati tražiti konkretne savjete. Menadžer iz ljudskih resursa s kojim ste razgovarali može vam reći kako možete bolje prezentirati određene dijelove životopisa za buduće pozicije za koje zna da će se otvoriti radna mjesta. Imajte na umu da će tvrtka koja vas zaposli od vas imati jednako koristi kao i vi od njih - zaključila je. </p>