Ako vam je večeras do akcije, svakako izbjegnite ovu hranu!

Odrezak i hrpa pomfrita zvuče kao sjajan završetak dana i uvod u ugodnu, mirnu večer ispred TV-a, s daljinskim u ruci. No, ako današnju večer planirate udvoje i računate da bi vam se moglo posrećiti, izbjegavajte oboje.

Crveno meso i ugljikohidrati

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Naime, masno crveno meso s prženim krumpirićima naglo će vam podići šećer, zbog čega probava preskače u petu brzinu, što može dovesti do naglog pada šećera. Slično djeluje i tjestenina, odnosno pretjerivanje s ugljikohidratima. Ukratko, poslije takve večere bi vam se moglo prispavati, pa bi večer mogla propasti, upozoravaju nutricionisti. Osim toga, nagli pad šećera opet će potaknuti glad i povećati razdražljivost, pa su veće šanse da se posvađate, nego podate jedno drugom.

Večeras svakako izbjegavajte prženu hranu, hamburger, hrenovke i suhomesnate mesne prerađevine jer sadrže trans-masti. Kad su u pitanju muškarci, njihova dugoročna konzumacija povećava rizik od smanjene razine testosterona. Griz hamburgera ili neke fine salame vas sigurno neće odmah ubiti, ali već i sama pomisao da 'ubija' hormon odgovoran za seksualnu želju i izvedbu dovoljna je da te namirnice izbjegnete barem na Valentinovo.

Grickalice

Foto: SYSTEM

Ne pretjerujte s grickalicama. Ako više volite slane, to će vam dići tlak. Ako inače imate problema s tlakom, valjat će popiti lijek, a lijekovi za tlak među glavnim su krivcima za snižavanje razine testosterona. Da, djeluju dugoročno, ali – morate li riskirati baš večeras? Ženama slane grickalice možda neće smetati, jer kod njih glavnu riječ vodi estrogen, no i višak tog hormona u organizmu može dovesti do toga da padne želja, uz glavobolju, hladne ruke i noge, umor i – promjenu raspoloženja, odnosno naglašene simptome PMS-a. Zato se ženama savjetuje da se bar večeras klone sojinih klica i proizvoda od soje, lanenih sjemenki i sjemenki sezama, te brokule i graha.

Brokula i grah

Foto: Dreamstime

Treba li uopće naglašavati da se brokule i graha večeras trebaju kloniti oba spola? Osim što mogu teško pasti na želudac, mogu dovesti do nadutosti, pa - eto neugodnog vjetra kad mu se najmanje nadaš.

Pazite i na "vjetar" s druge strane, pogotovo ako inače patite od gastritisa i žgaravice. večeras se klonite jako začinjene, masne i teške hrane koja može izazvati podrigivanje. Iz istog razloga klonite se gaziranih i pretoplih napitaka i mlijeka i mliječnih proizvoda (netolerancija na laktozu izazvat će nadutost i podrigivanje), te prebrzog gutanja hrane, jer će i zrak kojega tako progutamo izazvati nadutost i potrebu za podrigivanjem.

Slatko

Foto: Dreamstime

Slatke grickalice, podsjećamo, djeluju slično kao i odrezak i pomfrit: naglo podižu šećer, ubrzava se probava, pa dolazi do pada šećera u krvi, koji prate umor i želja za snom. Pritom nekoliko kockica čokolade može biti itekako poželjno, jer sadrži esencijalnu aminokiselinu triptofan, koja sudjeluje u proizvodnji serotonina, hormona sreće. Dakle, onog koji je večeras itekako poželjan. No previše čokolade, keksa, kolača i slatkih sokova ubit će svaku želju...

Luk, češnjak...

Foto: Dreamstime

Naravno, kao i luk i češnjak, u bilo kojem obliku. Kuhani mogu potaknuti žgaravicu, a sirovi zadah od kojega će pobjeći i najtolerantniji partner ili partnerica. Ne zaboravite da se neke namirnice, poput češnjaka, isparavaju i kroz znoj, preko kože... pa ih je dobro izbjegavati da ne pokvarite sve već prvim zagrljajem.