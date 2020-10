Ako vam poslodavac kaže ovih pet stvari, posao - niste dobili

Kada vam menadžer za zapošljavanje ili poslodavac kaže: 'Bit ćemo u kontaktu', to obično znači: 'Ne želim povrijediti vaše osjećaje, ali ne namjeravam vam ponuditi posao'

<p>Prijavljivanje za posao i odlazak na razgovor obično mogu biti jako stresni dok vi kao sugovornik trošite mnogo vremena i truda pokušavajući pogoditi sviđate li se poslodavcu ili ne. Čak i nakon intervjua, obično razmišljamo o svim sjajnim stvarima koje smo trebali reći, ali smo ih zaboravili spomenuti. Postoji nekoliko očitih znakova koji vam mogu dati malo uvida u to o čemu razmišlja vaš menadžer za zapošljavanje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Na razgovoru za posao pazite na govor tijela</p><p>Ako voditelj zapošljavanja kaže ovih pet stvari, to vjerojatno znači da niste dobili posao:</p><h2>1. Bit ćemo u kontaktu</h2><p>Ova fraza može biti iskrena, ali obično znači: 'Ne želim povrijediti vaše osjećaje, ali ne namjeravam vam ponuditi posao'. Ovo je fraza koju koriste poslodavci, a koja također nudi i osjećaj predanosti.</p><p>Kad sam uzbuđen zbog kandidata, obično kažem nešto konkretnije, poput: 'Do petka bismo trebali znati tko je bio najbolji kandidat, i obavijestit ću vas čim to saznam'. Općeniti odgovor obično znači negativan osjećaj prema kandidatu - što konkretniji, to su vam veće šanse.</p><h2>2. Još uvijek imamo puno drugih kandidata za razgovor</h2><p>Kad to čujete, obično se može protumačiti kao: 'Nemojte se previše nadati'. Drugim riječima, menadžer vam govori da se više nikada nećete čuti. Treba intervjuirati neodređenu količinu kandidata, a očito vi niste onaj pravi.</p><h2>3. Mogu li vam ponuditi savjet?</h2><p>Da ste pravi kandidat za posao, ne bi vam trebao dodatni savjet. Ako vam menadžer za zapošljavanje želi dati savjet na kraju razgovora, to znači da im se sviđate, ali nema šanse da ćete kod njih dobiti posao ako ne učinite nešto drugačije.</p><p>Ako je menadžer za zapošljavanje spreman odvojiti vrijeme da bude vaš mentor ili vam nudi besplatan savjet, uzmite ga k srcu. To znači da ćete možda imati priliku u budućnosti ako nastavite napredovati.</p><h2>4. Za to mjesto zapošljavamo samo najbolje ljude</h2><p>Drugim riječima, 'Nemojte se razočarati kad vas ne nazovemo, zapošljavamo samo najbolje od najboljih'. Opet, većina menadžera za zapošljavanje ne voli povrijediti osjećaje ljudi, ali ne možemo zaposliti sve. Izjava da zapošljavaju samo najbolje kandidate implicira da u vama nema ništa loše samo zato što niste dobili posao.</p><h2>5. Kao što znate, provjeravamo profile na društvenim mrežama svakog potencijalnog zaposlenika</h2><p>Kada rečenica započne na ovaj način, kraj vjerojatno neće dobro proći. Reći potencijalnom zaposleniku za neke pozadinske procese koji se provode je način da im se kaže: 'Trebate znati da nećete proći naše provjere'.</p><p>Da biste izbjegli neugodnosti u budućnosti, svakako uredite račune na društvenim mrežama i imajte na umu što objavljujete na njima. Ako je nešto na internetu, možete biti sigurni da će vaš trenutni ili budući poslodavac provjeravati koliko ste odgovorni, piše <a href="https://www.theladders.com/career-advice/if-the-hiring-manager-says-these-5-things-it-means-you-likely-didnt-get-the-job" target="_blank">The Ladders</a>.</p>