Ako vam smeta što zubar priča s vama dok vam popravlja zube, on ima dobar razlog za to

Svima je poznata situacija kada sjedite u zubarskom stolcu, dok vam zubar 'rudari' po ustima, a vi se trudite zijevati sve jače i jače i onda on počne pričati s vama. Vi mumljate i klimate, a on traži da budete mirni...

<p>Korisnik helloitsme72 na Redditu je pitao zubare zašto pričaju s pacijentima dok im drže ruke u ustima. Odgovore su počeli davati i zubari i pacijenti, piše <a href="https://www.buzzfeed.com/agh/dentists-talk-to-patients-while-hands-in-mouth-reddit?utm_source=dynamic&utm_campaign=bffbbuzzfeed&ref=bffbbuzzfeed&" target="_blank">BuzzFeed</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Zubari:</h2><p>- Dolazim ravno s fakulteta. Učili su nas da komuniciramo s pacijentima i stvorimo odnos s njima - napisao je korisnik pod imenom EitherPriority.</p><p>- Pričamo s vama da bi vam skrenuli misli s toga da se nalazite u neudobnoj i ranjivoj poziciji. Ja uglavnom pitam pitanja na koja nisu potrebni odgovori - objasnio je JRDE_RDH.</p><p>- Ovisi o situaciji. Vama se možda ne sviđa kad pričamo, ali drugima je to možda jedina utjeha koju imaju u tom trenutku. Šutljivi zubar koji izgovara samo stručne fraze može učiniti iskustvo još gorim. Uvijek sam mislio kako bi zubari trebali poslušati i nekoliko psiholoških seminara prije nego počnu raditi - dodao je JRDE_RDH.</p><p>- Ponekad ću pričati kada trebam skrenuti pažnju pacijenta, promumljat će odgovor, postat će frustrirani jer ne mogu ništa zapravo izgovoriti i sasvim će zaboraviti da sam im prije 10 sekundi radio nešto neugodno. To će i sami posjet zubaru učiniti ugodnijim jer će se sjećati da sam ja netko tko puno priča, a ne netko tko im nanosi bol - kaže BusyBeeBen.</p><p>- Retorička pitanja su ok, ali ponekad zaboravim da ne možete odgovoriti i pitam prava pitanja. Oprostite - dodao je BusyBeeBen.</p><p>- Moji pacijenti se koncentriraju na ono što im se događa u ustima i to im ne pomaže da se opuste pa ja zato pričam s njima i postavljam im pitanja. Svako malo zastanem kako bi mi mogli odgovoriti pa nastavim. Uočio sam da tako pacijenti ne misle o tome što im ja radim nego o razgovoru - tvrdi fangfarrierz.</p><p>- Ja sam postao ustvari jako dobar u tome da shvatim što moji pacijenti žele reći mumljanjem. Usto, ponekad me to baš nasmije - kaže AntiDentite16.</p><p>- Naš ured ima slušalice i uvijek pitamo pacijente žele li slušati muziku dok su na obradi. Ako ih nešto trebamo pitati, potapšemo ih po ramenu - rekao je shinee1237.</p><h2>Pacijenti:</h2><p>- Razumijem pitanja s da i ne odgovorima, ali danas me moj zubar pitao kako mi je bilo na godišnjem iako je znao da nikako ne mogu odgovoriti. Čudno mi je to - požalio se helloitsme72.</p><p>- Jednom sam se skoro ugušio kad me zubar pitao pitanje za koje je trebao složen odgovor. Napisao sam mu na mobitelu da se gušim - napisao je iBeFloe.</p><p>- Jedan zubar kojeg sam znao imao je sve najnovije tračeve iz susjedstva. Uopće niste morali odgovarati, osim ako niste imali nešto za dodati - podijelio je witchy_cheetah.</p><p>- Ako si dozvolim da počnem razmišljati o tome što mi rade pao bih u nesvijest, zato mi odgovara kada zubari pričaju - rekao je iamaravis.</p>