Pčelar Mijo: 'Apiterapija je spas za astmu, alergije, bronhitis...'

Pčele titraju i stvaraju mješavinu zraka koji se zove aerosol. To je ljekoviti zrak koji pomaže kod ublažavanja raznih tegoba, kaže Mijo iz Dvorjanaca koji je otvorio API komoru na svom imanju

<p>Dolaze nam ljudi s raznim respiratornim problemima, a odlaze preporođeni, kaže pčelar <strong>Mijo Grgurić (58</strong>) iz Dvorjanaca kraj Duge Rese koji je na svom imanju sa suprugom<strong> Vesnom</strong> (53), u sklopu svog 'OPG-a Grgurić', otvorio inhalacijsku API komoru. <br/> U njoj se provodi API- inhalacija koja je novi trend u području apiterapije, a znači udisanje ljekovitog zraka iz košnica.</p><p>Korisna je kod ublažavanja alergija, posebno kod onih koji su alergični na pelud. Umanjuje simptome bronhitisa, astme, migrene i upale sinusa. Jača organizam, ali i imunitet. Zrak je odličan saveznik u borbi protiv stresa, čuva kardiovaskularni sustav te pomaže kod oporavka nakon moždanog udara. </p><p>- Dolaze nam mladi i stari, od male djece s nepune dvije godine do onih preko 90 - kaže Mijo te dodaje da djeca najčešće dolaze zbog bronhitisa i astme. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Umjetnica iz SAD-a pleše sa pčelama</p><p>Pored meda i drugih pčelinjih proizvoda, prošle godine odlučio se okušati i u terapiji zrakom iz košnica, jer kako kaže, priroda je ovdje čista i šteta je bilo ne iskoristiti blagodati pčelinjeg rada u svrhu promicanja zdravlja. Daleko od prometa, u netaknutoj prirodi na prostoru nekadašnjeg vinograda sagradio je drvenu kućicu u kojoj šest košnica broji po 60 tisuća pčela. Na tretmane se može ići od travnja pa sve dok su pčele na otvorenom, ovisno o vremenu i godini. </p><p>- Pčele titraju i stvaraju mješavinu zraka koji se zove aerosol. To je ljekoviti zrak koji sadrži med, propolis, matičnu mliječ, vosak, nektar i pčelinji otrov. Uz pomoć uređaja, koji je cjevčicom spojen maskom za inhalaciju, udiše se aromatičan i opuštajući zrak iz košnice koji je spas za razne tegobe - kaže. </p><p>U komori se nalazi pet mjesta za inhalaciju, no zbog korone u prostoriji boravi zajedno maksimalno troje ljudi. Oni koji žele, mogu se naručiti u bilo koje doba dana. </p><p>- Literatura preporučuje inhaliranje 20 minuta, no i više neće štetiti zdravlju, već samo može koristiti. To je najprirodnije što može postojati - kaže Mijo te dodaje da tretman od 30 minuta košta 30 kuna. </p><p>Ugljični dioksid koji izlazi iz pluća ne vraća se u košnicu, već se kroz ventilaciju izbacuje van, tako da je unutra uvijek čist zrak. </p><p>- Nakon pola sata tretmana, najbolje je uzeti sat vremena pauze pa udisati još pola sata. Može se dolaziti ovisno o potrebi. Neki dolaze pet puta tjedno, neki po dva puta, a rezultati se najbolje vide nakon deset takvih tretmana - kaže Mijo. </p><p>- Svi koji su bili rado se vraćaju. Dolazi dosta kroničnih bolesnika. Jedan od njih je spojen na kisik po 16 sati dnevno. Nakon nekoliko tretmana čovjek je živnuo, vratila mu se boja u licu i osjeća se bolje. Sam mi je rekao da mu ovakva terapija jako pomaže - kaže Mijo. </p><p>Ova sve popularnija metoda preporučuje se i sportašima zbog povećanja plućnog volumena tako da u blagodatima pčelinjeg zraka mogu uživati svi, bez obzira na dob i stanje. Kod Mija često navrate i stranci. </p><p>- Bili su nam Česi, Nijemci, Talijani, Šveđani i to najčešće dolaze na preporuku - kaže. </p><p>Mijo se nakon mirovine planira potpuno posvetiti pčelarstvu te uvesti novitete. </p><p>- Htio bih napraviti drugačiji tip komore. Ne bi se udisalo uz pomoć maske već iz otvorene košnice, a efekt je isti. Razmišljam i o masažama medom. Treba uložiti u ovu oazu mira i zdravlja - zaključuje. </p>