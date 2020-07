Evo kako možete postići mir u životu

U svakoj interakciji imate mogućnost izbora između djelovanja s pozicije Ega i vašeg višeg Ja, a uz nekoliko navika na kojima možete raditi svaki dan lakše ćete uspjeti u tome da postignete mir

<p>U svakoj interakciji u životu imate mogućnost izbora: vaš Ego uvijek želi biti u pravu, dok vaše Ja želi postići mir, pa je poanta u tome da pokušate postići ravnotežu te unutarnje podvojenosti i usavršiti umjetnost nenasilne komunikacije. Naravno da to nije lako, odnosno često nam se čini nemogućim. No ako želite postati glas mira u svijetu, prvi korak je to da mir učinite trajnim stanjem u svome životu, ističe dr. <strong>Wyne Dyer</strong>, američki govornik i pisac knjiga iz područja self-help literature.</p><p>- Vaše 'više Ja' zna put i sve što vam je potrebno jest svjesnost i odlučnost da poslušate zov ljubavi, oprosta i dobrote i držite se toga svakodnevno, ili barem svakodnevno nastojite u tome - pojašnjava. Ako vam se i dalje čini da je to nemoguće, evo nekoliko primjera kako na tome možete raditi doista svaki dan, te tako graditi tu vrstu svjesnosti: </p><p> </p><h2>1. Morate obratiti pažnju na mir da biste ga imali</h2><p>Mislite o sebi kao o mirnoj osobi. Obratite pažnju na to da forsirate svoj ego da se ne vrijeđa i ne ulazi u sukobe s okolinom. Zato službenici u Pošti, umjesto da se posvađate zbog toga što čekate u redu 15 minuta, recite: 'Vidim da imate težak dan'. Neka vaša prisutnost donosi ljubav i vodi vaše riječi i djela, umjesto da vaš ego unosi nemir. </p><h2>2. Zapamtite da žaljenje i kukanje donosi samo nemir</h2><p>Možete 'razbiti' potrebu za kuknjavom tako što ćete otpustiti vlastitu naviku da 'upijate' sve u sebe i vježbati oprost. Ako ste ljuti na nekog u vašem životu, radite na tome da komunicirate s tom osobom. Nekoliko trenutaka 'zdrave' rasprave dovoljno je za oprost, te za to da tako poništite nemir i oslabite utjecaj vašeg samozaljubljenog ega. </p><h2>3. Darujte sebi trenutke mira svaki dan</h2><p>Čak i ako imate samo nekoliko trenutaka u danu za sebe, uzmite u obzir da je to vrijeme ključ za postizanje višeg stanja svijesti. Isključite svoje unutarnje dijaloge i uočite razliku između neprestanog nesvjesnog bujanja misli i blagoslova koje osjećate tih nekoliko trenutaka u tihoj vezi sa Univerzumom. To je najsigurniji način da oslabite kontrolu ega i da se pomaknete prema unutarnjoj viziji mira koja je vaše pravo od rođenja.</p><h2>4. Uvijek birajte ljubaznost, odbacite potrebu da budete u pravu </h2><p>Podsjetite se da je najbolja tehnika za uspostavljanje mira u vašem životu to da uvijek izaberete ljubaznost kad se ispred vas nađe izbor između 'biti u pravu' ili 'biti ljubazan' To je jedna od najučinkovitijih metoda za pobuđivanje osjećaja mira. Izbor postoji u svakoj od vaših interakcija.</p><p>Onda kada je prisutno vaše 'više Ja', to uvijek promovira mir. Ako ponekad sumnjate je li u prvom planu vaš Ego ili više Ja, samo se zapitajte: 'Hoće li ovo unijeti mir ili tjeskobu u moj život?' Odgovor će se nametnuti sam po sebi. Ne možemo naći mir u tome da budemo u pravu ili da smo ljuti, ili povrijeđeni.</p>