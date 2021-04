Rano u svojoj karijeri imala sam priliku upoznati se s dr. Robertom Meadowsom, sociologom sa Sveučilišta Surrey koji je proučavao spavanje s partnerom. U jednoj studiji, u kojoj je mjerio san parova koristeći se aktigrafom, on i njegovi kolege pokazali su kako na 30% sna pojedinca utječe spavanje partnera u krevetu, govori Wendy Troxel, psihologinja i stručnjakinja za spavanje za Mind Body Green.

- Utjecaj partnera na san se ne može zanemariti. Međuovisnost može biti presudna značajka odnosa, ali i sna - rekao je Meadows.

Ako dijelite krevet s vašim partnerom i vaš partner hrče ili priča u snu, to vas može ometati i poremetiti vam san. Zapravo, ako spavate s nekime tko hrče, možete ga okriviti za do 50% poremećaja spavanja. S obzirom na to da je vjerojatnije da će muškarci hrkati više od žena, to je možda i razlog zašto je nekoliko studija pokazalo da je ženski san poremećeniji od muškog kad muškarci i žene dijele krevet.

Gubitak sna može uzrokovati emocionalno distanciranje i negativnost što na kraju dovodi do sukoba u vezi. Osim toga, može utjecati i na vašu fizičku povezanost i intimnost.

Prema seksualnim istraživačima, osjećaj umora je jedan od najčešćih izgovora za preskakanje seksa. Iako se za neke to može činiti kao izgovor, znanost pokazuje da gubitak sna može naškoditi vašem seksualnom životu.

Primjerice, istraživanje Sveučilišta Michigan o ženskom spavanju i seksualnim aktivnostima pokazalo je kako su žene koje su loše spavale prijavile manjak seksualne želje sljedeći dan i rjeđe seksualne aktivnosti.

Gubitak sna ne utječe samo na ženski spolni nagon. Studija iz 2011. objavljena u medicinskom časopisu Journal of American Medical Association otkrila je da su muškarci kojima je osam uzastopnih noći san bio ograničen na pet sati, prijavili 10 do 15% smanjenja razine testosterona, što može imati velik utjecaj na spolni nagon. Kada bi se to stavilo u kontekst, ta razina pada testosterona otprilike je ekvivalent starenju muškarca za 10 do 15 godina.

Novija studija pokazala je pozitivan, linearni odnos između trajanja spavanja i volumena testisa. Drugim riječima, što su muškarci više spavali, to su testisi bili veći. Svi smo barem jednom čuli da veličina nije bitna, ali što se tiče plodnosti muškaraca, veličina je zapravo bitna. Postoji izravna korelacija između veličine testisa i broja spermija.

Za parove koji žele poboljšati svoj seksualni život, kao i za one koji žele proširiti obitelj, vrijeme je da poboljšate svoj san.