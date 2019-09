Alarmantno: Zagađenje zraka godišnje ubije 6,5 milijuna ljudi

Svake godine na svijetu se proizvede oko 300 milijuna tona plastike, a od toga se reciklira samo deset posto, upozorava Harriet Dyer u svojoj knjizi “The Little Book of Going Green: Really Understand Climate Change, Use Greener Products, Adopt a Tree, Save Water, and Much More!”.

Autorica nastavlja nabrajati koliko je velik globalni problem plastika:

- Također, svake godine se iskoristi oko 17 milijuna bačvi nafte samo kako bi se proizvele plastične boce za Ameriku - što je ekvivalentno vožnji više od milijun automobila cijele godine. ‘Odlagalište’ u Tihom oceanu toliko je zagađeno plastičnim ostacima da izgleda kao otok, a stručnjaci procjenjuju da je duboko oko 2,7 metara i dvostruko veće od Teksasa. Svake godine zbog plastike u oceanima umre otprilike milijun morskih ptica i 100.000 morskih sisavaca. Štetne plastične kemikalije koje mogu promijeniti hormonsku ravnotežu i pridonijeti nizu negativnih zdravstvenih učinaka se apsorbiraju u ljudsko tijelo. Procjenjuje se da će do 2050. godine u oceanima biti više plastike nego riba - tvrdi ona.

Veliki problem su i fosilna goriva.

- Za ekstrakciju fosilnih goriva potrebno je od devet do 12 milijuna litara vode i od 45.000 do 180.000 litara kemikalija po bunaru. Ako bušenje zemlje pođe po krivu, posljedice mogu biti devastirajuće. U 2010. godini pri eksploziji nafte u Meksičkom zaljevu poginulo je 11 radnika, a u oceanu je završilo oko 15 milijuna bačvi nafte. Na nalazištima se svake godine otpusti oko 400 milijuna tona viška emisija ugljičnog dioksida - navodi autorica u knjizi.

Dodaje da je između 1990. i 2000. godine, širom svijeta umrlo oko 10.000 podzemnih rudara ugljena od bolesti crnih pluća. Istraživanje s Harvarda je otkrilo da rudari imaju povećan rizik od zaraze teškim plućnim, kardiovaskularnim i bubrežnim bolestima.

- Izgaranje fosilnih goriva oslobađa mnoge otrovne kemikalije i izravno doprinosi globalnom zagrijavanju i lošem zdravlju. Svake godine oko 6,5 milijuna ljudi širom svijeta umre od srčanih i respiratornih stanja povezanih sa zagađenjem zraka - upozorava autorica.

