Bio je klinički mrtav, a sad uči Splićanke hodati u štiklama: Ajmo, cure, njišite kukovima!

Hodanje u štiklama samo po sebi je zahtjevno, a pronaći udobne štikle prava je noćna mora za svaku ženu. A sad zamislite kako je tek plesati u njima! Iako se često smatra da su štikle isključivo ženska domena, u Splitu je odnedavno aktivan "heels class" – tečaj plesa u štiklama, i to koji vodi muškarac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:07 Split: Podučava žene plesu u štiklama | Video: 24sata/pixsell

- Bio sam mlad dečko koji je iz hobija počeo plesati. Moja prva trenerica, Ines Mamić, usmjerila me prema plesu, vodila je jazz tehniku, ali to mi je, kao dečku, u ovom gradu bilo malo 'previše'. Zato sam prešao na hip hop, kao neku 'mušku tehniku'. Iz te ljubavi ples je prerastao u nešto ozbiljnije - počeo je svoju priču Alen Sesartić (43), koji se više od 25 godina bavi plesom i koreografijom.

U potrazi za većim prilikama, iz Splita se preselio u Zagreb, gdje je upoznao mnoge ljude iz plesnog svijeta i sudjelovao u raznim showovima. No ni to mu nije bilo dovoljno, želio je nešto više. Odlučio je okušati se i na međunarodnoj sceni, pa se prijavio na audiciju za "X Factor" u Londonu. Među više od 1300 prijavljenih plesača uspio je izboriti mjesto u 20 najboljih.

- Nažalost, tu je nastao problem. Nisu me mogli primiti u show jer Hrvatska tad još nije bila članica EU. Nisam imao potrebne papire i nisam mogao normalno raditi. Međutim, očito sam im se jako svidio jer smo ostali u kontaktu, sve se nekako posložilo – priča nam Alen.

Alen je karijeru gradio korak po korak. Počeo je kao plesač, a s vremenom su ga pjevači počeli zvati da im radi koreografije.

Foto: Privatna arhiva

Kroz godine sam surađivao s gotovo svim poznatim imenima hrvatske scene, poput Severine, Nine Badrić, Vanne, Magazina, Olivera Dragojevića, ali i regionalnim zvijezdama poput Milice Todorović i grupe Hurricane. Čak sam dva puta bio koreograf za srpsku predstavnicu na Euroviziji: 2021. za grupu Hurricane i prošle godine za Teodoru – nastavlja Alen te otkriva kako je s godinama surađivao i sa svjetski poznatim zvijezdama.

- Imao sam priliku raditi s nekim od najvećih svjetskih zvijezda, poput Whitney Houston, Lady Gage, Alexandre Burke, Eleni Foureira i Aviciija. Posebna mi je bila čast biti plesač u spotu 'Alejandro' Lady Gage, što je bilo nevjerojatno iskustvo – kaže.

Otkriva nam kako je rad sa stranim zvijezdama potpuno drukčije iskustvo u odnosu na suradnju s izvođačima iz regije. Sve je strogo definirano ugovorima, a pravila ponašanja jasno su postavljena. Profesionalizam je na visokoj razini, od probe do nastupa, svaki detalj je isplaniran.

'Sa strancima je rad jako profesionalan'

- Postoje stroga pravila kojih se moraš pridržavati. Nema korištenja mobitela, nema kašnjenja, ne smiješ im se izravno obraćati osim ako ti se oni prvi ne obrate. Sve je vrlo profesionalno i ugovorno definirano. Također, ne smiješ govoriti ništa o projektu na kojem radiš dok ne izađe u javnost. Kod nas, primjerice, ako radiš sa Severinom, odmah staviš na story, a tamo toga nema - kaže nam.

Svi se pitaju kako je jedan muškarac završio u visokim potpeticama, a s vremenom je savladao tehniku i odlučio podijeliti svoje znanje s drugima.

- Kad sam živio u Parizu, jedan od kolega mi je rekao: 'Ako želiš uspjeti u ovom poslu, moraš predrasude maknuti sa strane'. Ples je jedinstvena umjetnost, to je moj posao. Neću hodati do trgovine u štiklama, ali ako ih nosim na sceni, to je dio performansa. Uvijek će biti hejtera koji osuđuju, bilo zbog nečega što si rekao, odjenuo ili jednostavno zato što si drukčiji, a kamoli kad vide muškarca u štiklama! Jednostavno, iskoristio sam svoj talent i dobro ga unovčio, nemam problem s tim. Ponosno ću proći Rivom u štiklama samo da pokažem kako se to radi - kaže nam kroz smijeh Alen.

- Štikle koje koristimo za ples nisu obične, one drže zglob i omogućuju izvođenje tehnički zahtjevnih pokreta. Klasične štikle, pogotovo one na špic, nisu za ples, one su isključivo za šetnju po gradu - kaže nam Alen te dodaje kako su njegove štikle broj 43,5 te ih naručuje na internetu.

- Godinama sam razmišljao o tome želim li pokrenuti heels class u Splitu i onda sam sebi rekao: 'Čega se imam sramiti?'. Ovo radim bolje nego ijedna žena, a mogu podijeliti svoje znanje i pomoći ženama da vrate samopouzdanje. S godinama ga mnoge žene izgube. Kad ih vidim na ulici, dođe mi da ih potapšam po ramenu i kažem: 'Dođi da ti pokažem kako se to radi!'. Žene me masovno vole, a čak su me i muškarci prihvatili i shvatili da je to moj posao - opisuje nam Alen.

Sve je zapravo počelo na jednoj od audicija u Parizu. Jednom prilikom naš poznati redatelj Krešo Dolenčić naučio me važnu lekciju: 'Nikad nemoj reći da nešto ne znaš'. Tako sam i ja, na toj audiciji, rekao da znam hodati i plesati u štiklama, a zapravo nisam! Čim je audicija završila, otišao sam u prvu trgovinu, kupio štikle i cijelu noć po hotelu vježbao hodati gore-dolje – prisjeća se Alen svojih prvih koraka u štiklama.

- Nakon 25 godina života u Zagrebu i u inozemstvu, Alen je odlučio vratiti se u rodni grad Split.

Mislim da je ovo najbolja životna odluka koju sam mogao donijeti. Ljubomorni ljudi će reći: 'Joj, propao je pa se vratio u svoj grad'. Ne! Ovaj grad iznjedrio je neke od najboljih glumaca, pjevača, plesača i sportaša... Pa zašto ne bih i ja u svom gradu, gdje je sve počelo, završio svoju karijeru? Bez obzira na to koliko veliku karijeru imaš iza sebe, u svom gradu uvijek si pod povećalom. Ja sam samozatajno krenuo s četiri žene i odjednom je sve buknulo. U samo deset dana zatvorio sam tri grupe od po 25 žena – opisuje nam Alen.

No u njegovu životu nije sve išlo glatko. Početkom siječnja 2021. godine doživio je stravičnu prometnu nesreću, nakon koje je preživio kliničku smrt i pretrpio čak 18 prijeloma.

'Bio sam klinički mrtav'

- Tad sam radio koreografiju za grupu Hurricane i trebao sam otići u Beograd kako bih dovršio sve. Kolega koji me vozio išao je prebrzo, izgubili smo kontrolu nad vozilom i sletjeli s ceste. Imao sam 18 prijeloma. Bio sam klinički mrtav. Morao sam ponovno učiti hodati, a oporavak je trajao dugo. Nažalost, zbog težine ozljeda povukao sam se kao plesač, moje tijelo više ne može izdržati taj tempo. Kad radim velike projekte, moram imati asistenta kako bih sve odradio profesionalno - navodi Alen.

- Tek kada doživiš nešto takvo, shvatiš koliko si zapravo jak u glavi. Tad je na tebi hoćeš li posustati i pasti ili ćeš se boriti. Ja sam bio na dnu, a kada dotakneš dno, dolazi onaj trenutak 'ili - ili'. Rekao sam: 'E sad ću vam pokazati da ja mogu!'. I stvarno sam uspio, ponovno sam prohodao, plešem, živim život punim plućima. Imam dva rođendana i mogu se pohvaliti time – kaže nam uvijek nasmijani Alen.

Doris Dragović dala je Alenu prvi posao kao koreografu još 1999. godine, na Melodijama Jadrana.

- Tad je bila ogromna zvijezda, a ja, kao dijete, prišao sam joj i pitao: 'Mogu li vam ja koreografirati?' Imao sam 17 godina i prišao joj na Rivi. Doris je zapamtila klub i moje ime. Dva mjeseca kasnije došla je u plesni klub DNF i pitala: 'Postoji li tu neki mali Alen?'. Moj trener je odgovorio: 'Da, postoji!', a ona kaže: 'Ja želim da mi on koreografira'. Međutim, kako sam bio premlad, moj trener je preuzeo većinski dio posla. No u principu najviše pamtim Doris, ona mi je dala poticaj i vjeru u sebe - prisjetio se Alen.