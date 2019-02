'Pomirila sam se da neću ostati trudna, onda se dogodilo čudo'

Najbolniji i najstresniji dio medicinski potpomognute oplodnje je cijeli vrtlog emocija koji ti se javlja kad saznaš da ne možeš začeti prirodnim putem. Treba se znati nositi s tom dijagnozom, kaže Alisa Tešija (26) iz Zagreba. Ona i suprug dugo su pokušavali ostvariti svoju najveću želju - postati roditelji.

U rujnu 2015. godine odlučili su potražiti liječničku pomoć. Doktori su im objasnili da nikad neće moći začeti dijete prirodnim putem.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Prvo se postavlja pitanje zašto ja od svih ljudi. Što plaćam s time, zašto je baš mene bog kaznio? Kasnije shvatiš da to nije kazna nego veliki blagoslov - kaže Alisa, koja je proces medicinski potpomognute oplodnje prošla četiri puta, a onda je, 15 minuta prije Božića, saznala najljepšu vijest u životu.

- Proces sam prošla četiri puta. Najbolnija je sama punkcija, jer zbilja velika igla ulazi u ženu kako bi se izvukao folikul. To je doista bolno i stvarno savjetujem od srca svakoj ženi da uzme anesteziju tijekom punkcije, jer u 21. stoljeću nema potrebe trpjeti bol ako ne trebaš. Stvarno nema potrebe za to jer su heroine samim time što su otišle na postupak - priča ponosna majka malenog Luke.

- Pomirila sam se s time da ni nakon četvrtog puta neću ostati trudna. Ali dogodilo se čudo. Otišla sam na puštanje lampiona želja, ne trebam ni reći što sam zaželjela. Bio je Advent. Suprug i ja smo otišli nešto prigristi, ali nisam mogla ni pomisliti na hranu. Odjednom sam počela krvariti i pomislila sam na najgori scenarij - rekla je.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Krvarenje je zapravo upućivalo na trudnoću, no Alisa je bila u strahu. Plakala je, krvarenje joj nije izgledalo kao dobar znak. Ona i suprug su s Adventa otišli na hitnu da provjere je li sve u redu.

- Na Hitnoj su mi rekli da sam trudna. Tako sam 15 minuta prije ponoći dobila najljepši mogući dar za Božić. Saznala sam da moj mali Luka dolazi na svijet - prisjeća se Alisa. Sjeća se i suludih komentara koje je slušala na račun svoje trudnoće.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Znali su me pitati je li on umjetan, hoće li moje dijete biti pravo dijete, jesam li mogla birati kakve će oči imati i kako će izgledati. Ljudi su neupućeni, jer se tek zadnjih 4-5 godina priča o ovoj temi - kaže.

Da je tema medicinski potpomognute oplodnje još osjetljiva tema u Hrvatskoj, iskusila je i Kristina Kovačević (30) iz Zagreba. Ona je dva dječaka uspjela začeti prirodnim putem. Tad je imala 20 godina i sve je išlo glatko.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Suprug i ja smo dugo pokušavali napraviti treće dijete. Jednostavno nije išlo i otišla sam liječniku jer sam htjela saznati što nije u redu. Rekli su mi da ovoga puta nećemo uspjeti prirodnim putem. Suprug i ja smo se upustili u avanturu medicinski potpomognute oplodnje, iako nismo imali pojma što nas zapravo čeka - priča Kristina.

- Mene je zapravo cijeli taj proces užasno bolio, što nije baš uobičajeno kod drugih žena. Dogodilo se to da doktor nije izvadio jedan folikul koji je narastao i gurnuo jajnik izvan svojega mjesta – u trbušnu šupljinu, gdje je narastao 17 cm. Imala sam vidljivu izbočinu na trbuhu i to je bila velika komplikacija. To se nekim čudom povuklo, rekla bih da je stvarno bila božja pomoć - prisjeća se.

Osim fizičke boli, patila je i psihički, pogotovo jer je većinu vremena bila sama.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Bilo mi je dosta teško jer hormoni rade svoje. U cijelom tom procesu suprug mi je bio podrška bez obzira na to što je bio na putu jer vozi kamion. I njemu je sve to bilo novo i šokantno na početku. Kasnije se pomirio s činjenicom da nismo jedini i da je svaki šesti par u Hrvatskoj neplodan - kaže Kristina.

Ipak nije sve bilo tako sivo. Kristina je nakon prvog pokušaja ostala trudna, a tijekom cijele priče imala je čvrstu podršku medicinskog osoblja Petrove bolnice u Zagrebu. Najljepši dio priče je da joj se ostvarila želja - na svijet je donijela blizanke Tiju i Miju.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Doživjele sam smiješne priče od okoline. Pitali su me kako to da je moj muž odlučio prihvatiti tuđu djecu. Ljudi nisu shvaćali da će to biti njegova djeca, da je to njegov spermij. Nije im to bilo jasno. Ja sam se na to sve samo smijala. Ni moja mama nije baš shvaćala što je to sve, ali nije puno ni pitala - kaže.

Kako bi što manje žena i muškaraca prošlo slične situacije i pitanja, Kristina, Alisa i Anđelka Tolj vode skrivenu grupu na Facebooku “MPO - iskustva i savjeti”. Mjesto je to gdje svaka žena može pitati sve što je zanima i dobiti golemu podršku članova.

- Grupa je tajna jer smo imali svakakve situacije i komentare. Ljudi su namjerno ulazili kako bi nas vrijeđali, našu djecu i muževe. Bilo je čak i medicinskih sestara koje su širile dezinformacije. Zato se svaka žena može javiti meni ili Alisi na privatne profile na Facebooku i mi ćemo ih dodati u grupu - pojašnjava Kristina.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Muškarci su ti koji su podložniji izrugivanju, dok žene to rade rjeđe. Ipak, kad one počnu vrijeđati, naprave to kvalitetno i udaraju tamo gdje najviše boli - iskrena je Alisa.

Ako se želite učlaniti u tajnu grupu MPO - iskustva i savjeti, javite se Kristini ili Alisi na privatne Facebook profile. Dodatne informacije možete potražiti i na www.facebook.com/blogermum.