Amerikanci su odobrili tablete Wegovy za mršavljenje: 'Isti je učinak kao i kod injekcije'

Riječ je o prvoj tableti te vrste koja je dobila odobrenje regulatora, što označava novu eru u terapijama za mršavljenje, piše BBC.

Danski proizvođač Wegovyja, Novo Nordisk, poručio je da je tableta koja se uzima jednom dnevno „praktična alternativa“ injekciji te da pruža jednaki učinak mršavljenja kao i injekcijski oblik. Odluka dolazi nakon što je Wegovy već ranije dobio posebno odobrenje FDA-a za liječenje pretilosti.

Slični lijekovi, poput Ozempica, koji također imaju učinak na gubitak tjelesne težine, prvenstveno su odobreni za liječenje dijabetesa tipa 2. Prema navodima Novo Nordiska, tabletni Wegovy u njihovim je kliničkim ispitivanjima pokazao prosječan gubitak tjelesne težine od 16,6%.

Trećina od oko 1.300 sudionika u istom je ispitivanju izgubila 20% ili više tjelesne težine, dodaje tvrtka. Očekuje se da će tableta na američko tržište stići početkom siječnja 2026. godine.

- Pacijenti će imati praktičnu tabletu koja se uzima jednom dnevno i koja im može pomoći da izgube jednaku količinu kilograma kao i uz originalnu injekciju Wegovyja - rekao je Mike Doustdar, glavni izvršni direktor tvrtke.

Tabletna verzija Wegovyja mogla bi potaknuti rast prodaje Novo Nordiska nakon izazovne godine u kojoj su dionice tvrtke pale, a kompanija upozorila na slabije izglede dobiti.

Tvrtka se suočava s oštrom konkurencijom na tržištu lijekova za mršavljenje, ponajprije od strane rivala poput Eli Lillyja. Dionice Novo Nordiska porasle su za gotovo 10% u trgovanju nakon zatvaranja burze u New Yorku nakon ove objave.

