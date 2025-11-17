Cijene lijekova Wegovy i Ozempic u SAD‑u padaju za oko 30 posto

Za pacijente koji lijekove kupuju sami, bez pokrića osiguranja, cijena će s dosadašnjih približno 499 dolara mjesečno biti spuštena na oko 349 dolara mjesečno. Sniženje se odnosi na oba lijeka, Wegovy, koji se koristi za mršavljenje, te Ozempic, odobren za liječenje tip 2 dijabetesa.

Jesu li pretjerali? Slavni su zbog poznatog lijeka toliko mršavi da neke jedva prepoznajemo...

Ova promjena dio je strategije kompanije koja želi omogućiti većem broju korisnika pristup lijekovima, osobito u kontekstu visoke potražnje i tržišnog pritiska.

Potražnja za Wegovyjem znatno je porasla zahvaljujući njegovoj učinkovitosti u terapiji prekomjerne tjelesne težine, dok je Ozempic već etabliran u terapiji tip 2 dijabetesa.

Novo Nordisk nastoji ostati konkurentan u području terapija koje uključuju GLP‑1 agoniste, klasu lijekova kojoj pripadaju i Wegovy i Ozempic, te reagirati na rastući pritisak na cijene. Sniženje cijene također može povećati dostupnost lijekova za pacijente koji nemaju odgovarajuće osiguranje ili moraju sami financirati terapiju.

Za pacijente koji sami plaćaju lijekove, pad cijene s približno 499 na 349 dolara mjesečno predstavlja značajnu uštedu, iako i dalje ostaje riječ o visokim troškovima.

Očekuje se da će ova promjena potaknuti veću potražnju i možda utjecati na odluke osiguravajućih društava o pokrivanju ovih terapija. Povijesni pad cijene Wegovyja i Ozempica u SAD‑u pokazuje promjenu u pristupu farmaceutskih kompanija prema pristupačnosti lijekova koji su vrlo traženi te može biti signal šireg preispitivanja tržišnih uvjeta u terapiji pretilosti i dijabetesa.