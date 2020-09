Listopad će jako utjecati na ove znakove, promijenit će im živote

Astrolozi kažu kako listopad može biti povoljan za sve znakove u smislu suočavanja s problemima i pružanja prilika za njihovo rješavanje, no posebno sretan bit će za Ovnove, Rakove, Strijelce, Jarce i Ribe

<p>Ovih pet horoskopskih znakova u listopadu će moći odahnuti, jer ono loše polako ostaje iza njih, a slijede im dani daleko sretniji i mirniji. Pod utjecajem Sunca i Saturna listopad će im donijeti velike životne promjene, možda čak najbolje do sad.</p><h2>Ovan</h2><p>Vaša karma završava i ulazite u jedno sretnije vrijeme. Pred vama su dobre i pozitivne stvari koje će uslijediti nakon dugog perioda neizvijesnosti. </p><p>Završava period boli i razočaranja, a pred vama je vrijeme jačeg samopouzdanja i sreće u svakom dijelu vašeg života.</p><h2>Rak</h2><p>Dovoljno toga ste prošli, puno testova i kušnji te se nalazite pred razdobljem konačnog mira i sreće. Od listopada se napokon možete opustiti i uživati u stvarima koje volite.</p><p>Do vas će doći vijesti koje će vam vratiti nadu i ljudi na koje ćete se moći osloniti - bit će na vašoj strani.</p><h2>Strijelac</h2><p>Od listopada za vas kreće vrijeme olakšanja, završavaju loše stvari u vašem životu i sve će se posložiti kako treba. Iako ste se kroz prošle mjesece osjećali kao gubitnik, to će se promijeniti jer ćete se transformirati u sretnu i ispunjenu osobu.</p><p>Moguće je da će vam se život u potpunosti promijeniti do kraja studenog.</p><h2>Jarac</h2><p>Listopad i studeni bit će posebno divni za vas. Dogodit će vam se toliko lijepih i pozitivnih stvari kakve drugi nisu doživjeli kroz cijelu godinu. Pred vama je razdoblje odmora, ljubavi i novih zadataka.</p><p>Samci bi mogli pronaći životnog suputnika, a za one koji već imaju svoju obitelj, njihova dobrobit naći će im se na prvom mjestu životnih prioriteta.</p><h2>Ribe</h2><p>Još krajem rujna moguće je kako ćete imati osjećaj da u vašem životu baš ništa ne ide kako treba. Bit ćete na izmaku snaga kada do vas dođe period osjetnog olakšanja.</p><p>Od listopada ćete biti preplavljeni energijom, imat ćete puno podrške od ljudi kojima ste okruženi i koračat ćete pravim životnim putem. Iskoristite prilike koje će vam se pružiti u listopadu jer su one čvrst temelj vaše sretnije budućnosti, prenosi <a href="https://atma.hr/najgore-je-proslo-vrijeme-je-za-srecu-ovim-znakovima-se-u-listopadu-oktobru-mijenja-zivot/" target="_blank">Atma</a>.</p><p> </p>