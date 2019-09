Anđeo vodoinstalater: Starima i bolesnima popravlja besplatno

Vodoinstalter James Anderson (52) iz Burnleyja u Engleskoj je naišao na instant slavu nakon što je objavljen njegov račun na nula funti 91-godišnjoj ženi koja boluje od leukemije.

- Nema naplate ovoj gospođi ni pod kojim uvjetima. Bit ćemo dostupni svaki dan 24 sata kako bi pomogli i učinili sve da joj bude što je ugodnije moguće - pisalo je na računu uz cijenu od nula funti za popravak pokvarenog bojlera. Račun je objavila kći gospođe, a dodala je i da joj je Anderson rekao kako će njena mama imati besplatne vodoinstalaterske popravke dok je živa.

This is the invoice from plumber, James Anderson in Burnley after fixing a lady's boiler - gives me a little hope for humanity after all pic.twitter.com/zddMJO2f4a