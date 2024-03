Ana i Matija žive pedesete: Otvorili su i svoj vintage kafić

U strogom centru grada, kad krenete prema kafiću, prvo što ćete uočiti je crvena fasada, crveno-bijela tenda, prepoznatljiv Hang Loose neonski znak i svjetleća replika stare reklame. Zastajete i fotografirate prizor koji vidite posebno jer u njega ulaze još dva detalja - VW Buba iz 1971. i Peugeot iz 1930. - parkirani ispred kafića, oba u voznom stanju. Bubu najčešće vozi Ana, a Peugeot njezin suprug Matija Vukoja, vlasnici kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Kupila je torbicu za dolar, a ispalo je da vrijedi puno više

Pokretanje videa... 00:56 Torbica | Video: KanalRi

- Spojila nas je strast prema glazbi, starim stvarima i, što je Matiji bilo najinteresantnije, to što je moja želja bila kupiti staru VW Bubu. I tako sam se zaposlila u jednom kafiću da zaradim za Bubu, a nakon mjesec dana taj kafić preuzima Matija i tako on postaje prva lokacija Rockabilly bara - Hang Loose. Godina je 2012. i tu krećemo s idejama o kafiću u kojem će Matija ostvariti svoje snove i spojiti sve što voli na jednome mjestu: glazbu '50-ih, automobilizam, antikvitete, brošure o starim vozilima, koncerte … I usput tako Buba postaje prepoznatljiv simbol Hang Loosa - govori Ana.

Foto: Nikola Zoko

Kažu nam da je na početku bilo teško, pogotovo u manjoj sredini.

- Naravno da nije bilo odobravanja i svi su nam govorili da nećemo uspjeti jer to, otvoriti rockabilly bar u srcu Slavonije, nije baš obećavajuće za uspjeh. Ali s obzirom na to da smo oboje iz Slavonije, imamo tog slavonskog inata, pa nismo odustali i malo po malo uspjeli smo približiti ljudima sve to što volimo. Nakon prve godine htjeli smo odustati jer su stari gosti otišli, a novi to još nisu prepoznali. Svaki iskorak iz okvira, bilo to interijer, glazba, događaji, bio je pravi dvosjekli mač, tako da bi kafić sigurno mnogo bolje radio da smo se držali priče 'Radi li? Radi. Ostavi i ne diraj'. I dan danas pojedini nas događaji i razgovori s ljudima prisjete da i dalje imamo taj problem jer pravih i zagriženih ljudi za takvo nešto nema, ali, nasreću, ima puno simpatizera, bez kojih nas ne bi bilo. U početku smo se osjećali kao Miki Mausi jer su nas svi čudno gledali što u današnje vrijeme vozimo automobile stare 50 i skoro 100 godina, slušamo taj neobični rockabilly i u vrijeme koncerata tu su neki neobični rockabilly ljudi - kažu.

- Obožavamo sakupljati stare stvari, restaurirati ih, često nas vide u radnoj odjeći s bojama, lakovima, bušilicom. Ali čini mi se da su se sad već svi naviknuli, tako da, kad nas i vide negdje zamazane od nekog posla, zanima ih u kakvom smo sad projektu. Mislim da su se sad svi naviknuli i da, ako vide neku labudicu u gradu sa starim autom ili prikolicu s, na primjer, kinoprojektorom, da to ima veze s Hang Looseom. Jednako tako Vinkovčani vole dobra koncertna iznenađenja, poput Zdenke Kovačiček ili Carvina Jonesa iz Amerike, i sve dok bude posjetitelja, mi smo realizirani u Vinkovcima što se nas tiče - kažu.

Foto: Nikola Zoko

Otkrili su nam i kako su ga uređivali:

- Prvi dio Hang Loosa donedavno je izgledao kao klasični diner '50-ih (crno-bijele pločice, crveni separei i klupe sa stolovima od inoksa) pomiješan s garažnim stilom. To su bili stolovi od motora VW Bube, gumama, hrpa tablica i starih jugoslavenskih znakova, ali smo nedavno malo prigušili boje i osvježili prostor novim, ali retro pločicama. Sad je izgledom miš-maš '40-ih i '50-ih i jugoslavenskih '80-ih. Drugi dio je klasičan stil '60-ih i bakine kuće iz naših '80-ih, a veliko dvorište iza kafića je šarenilo pod zastavicama i krošnjama trešnje i oraha s raznim zakucima i podestima na stepenicama. Tako se, na primjer, dio dvorišta koji čini trijem stare kuće zove 'Kod strine', i to je najbolje mjesto, a jedan dio pod nadstrešnicom zove se 'Kod bake Ruže', koji, naravno, čini interijer iz bakine kuće. Dnevna ponuda pića je nezaobilazna kava, koja se može naručiti do 'fajronta', pa sve do velikog izbora sokova i sezonskih specijaliteta kuće: domaćeg čaja od đumbira, kuhanog džina, rum-punča i tematskih koktela poput Hang Blue, Buba Libre, Pin-Up Colada, a osim toga se najviše izdvajamo po pivu, pa tako u ljetnim danima možemo prebrojiti i 80-ak vrsta piva, od kojih je i jedno kućno pivo, upravo Hang Loose Blond Ale - navode.

Foto: Nikola Zoko

Ovaj kreativni i zanimljivi mladi par u svojem klubu organizira i festival.

- Hang Loose Rockabilly festival postoji od 2017. godine i ove godine ide osmo izdanje. Svaki je ostavio neki trag jer je to vrlo veliko šarenilo glazbe, plesa i izložbi starina, a kako ga čine sve generacije upravo zbog svih ljudi iz godine u godinu bude najbolji i najšarmantniji događaj, tako da i ove godine očekujemo puno plesa i opuštene atmosfere na prekrasnom otvorenom prostoru Šokačkog stana na kraju Vinkovaca. Dakle, rezervirajte zadnju subotu u lipnju za najopušteniji provod! - najavljuju i dodaju:

- Moramo otkloniti mit da se za prosječan izlazak u Hang Loose mora posebno odjenuti! Hang Loose prije svega znači 'opusti se', tako da je najvažnije biti opušten. I svi su dobrodošli. Ali s vremena na vrijeme uvijek će netko naletjeti u 'tom điru', a pogotovo turisti koji će se htjeti i fotografirati. U vrijeme festivala već je druga priča jer svi nekako uplove u taj đir pa se tad može vidjeti vrlo zanimljivih odjevnih kombinacija ili frizura. Novootvoreni dio Hang Loosa je kao da ste ušli u dnevni boravak nečije bake. Vrlo ugodno, toplo i umirujuće. Jedina nova stvar u prostoriji su tapete i zastori, a stolce i fotelje godinama smo sakupljali po buvljacima. Veliki crveni tepih i najveća slika, ulje na platnu 'Anđeli i Djeva', iz bakine su kuće i to mi je najdraže jer su dio mojeg djetinjstva. Naravno da imamo i Vilerova '4 godišnja doba', a u ostale okvire ubacili smo uspomene s prošlih festivala. Tu je i nekoliko biljaka koje lijepo ukrašavaju prostor, stari gramofon Nikola Tesla te stolac za ljuljanje uz koji možete pročitati i neku knjigu s polica.

Foto: Privatni album

Matija često zna reći da ne voli pecanje i da ne zna ništa o tome, ali kad netko strastveno priča o tome, mogao bi ga slušati cijeli dan. Tako da, zaključno, nadamo se da ćemo barem nekome biti inspiracija da živi svoju strast, a i obrnuto, da i tuđe strasti pune naše baterije!