Ana iz Duge Rese: Imala sam 107 kg pa skinula 44, evo kako

Odrasla sam u ratno vrijeme u Karlovcu, u atmosferi straha, a kasnije prolazila iskušenja koja žene često prolaze u životu, od toga da sam morala biti odlična učenica, dobra kćer, a onda i uzorna u ulozi supruge i majke, bez potrebe da sebe ponekad stavim na prvo mjesto. Kad sam u svojim ranim 30-im godinama počela osjećati neke zdravstvene probleme, nisam to povezivala s emocijama i stresom, sve dok me ginekolog u vrijeme kad sam drugi puta pokušavala ostati trudna nije poslao na pregled štitnjače, priča Ana Marčac, ekonomistica iz Duge Rese nedaleko Karlovca, koja je do prije otprilike 5 godine radila u jednoj velikoj korporaciji na mjestu administracije, logistike i transporta, dok ju rad na sebi i velikim životnim promjenama nije odveo na novi put.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.