Anemija u ranoj fazi: 11 znakova koje ne biste smjeli zanemariti

Osjećate li se stalno umorno, čak i nakon 8 sati sna? Vrtoglavica pri naglom ustajanju? Ruke vam se hlade iako je vani proljeće i sunce prži? Niste sami, a razlog nije samo vaš užurban raspored. To mogu biti suptilni znakovi jednog tihog posjetitelja: anemije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 Kako biti fit | Video: 24sata/pixsell

Nedostatak željeza, odnosno anemija uzrokovana manjkom željeza, jedna je od najčešćih bolesti na svijetu, posebno među ženama, a ipak često prolazi nezapaženo. Zašto? Jer se njezini simptomi često maskiraju kao 'normalne' pojave poput umora, blijede kože i slabih noktiju. Vaše tijelo vam šalje poruke koje vi možda ne čujete. Ovo je 11 znakova upozorenja da možda imate anemiju i da ih nikako ne biste smjeli ignorirati.

1. Osjećate prekomjeran umor čak i nakon dugotrajnog sna

Kada imate anemiju, broj crvenih krvnih stanica koje prenose kisik se smanjuje, zbog čega vaši mišići, mozak i svi organi prelaze u "način štednje energije". Bez obzira na to koliko spavate, ne osjećate se odmorno. Umorni ste čim se probudite, teško se koncentrirate, a čak i odlazak na posao postaje naporan zadatak. Preporučuje se obogatiti prehranu namirnicama bogatim željezom, kao što su crveno meso, leća, kuhana špinat ili jetra, uz dodatak vitamina C koji poboljšava apsorpciju. Ne postavljajte dijagnozu sami – krvna slika je ključna.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Ostajete bez daha bez posebnog razloga

Tijekom aktivnosti koje zahtijevaju napor, poput penjanja stepenicama, vaša pluća i srce moraju raditi jače kako bi opskrbili tijelo kisikom. Međutim, kada nema dovoljno crvenih krvnih stanica, svaki korak izgleda kao iscrpljujući trening. Ako primijetite da se zadišete prilikom brzog hodanja, penjanja ili čak usisavanja, to nije normalno i trebali biste posjetiti liječnika. Nemojte ignorirati ove signale – tijelo vas poziva da usporite i potražite pomoć.

Foto: twinsterphoto

3. Vrtoglavica prilikom naglog ustajanja

Kod anemije, prilikom naglog ustajanja krv ne dolazi dovoljno brzo do mozga, što izaziva osjećaj vrtoglavice ili slabosti. Iako traje samo nekoliko sekundi, ponavlja se često. Preporučuje se ustajanje polagano: sjednite na rub kreveta, duboko udahnite, protegnite stopala i tek onda stanite. Ako se vrtoglavice nastave, potrebno je napraviti pretrage jer to može biti znak manjka željeza.

4. Glavobolje koje se javljaju bez upozorenja

Bez dovoljno kisika, mozak reagira iritacijom, što se često očituje u obliku glavobolje, obično kao osjećaj pritiska na glavu. Ako se glavobolje učestalo javljaju uz druge simptome poput umora i blijedila, vrijeme je za liječnički pregled. Jednostavna krvna slika može brzo razjasniti situaciju.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

5. Hladne ruke i stopala, čak i ljeti

Kada tijelu nedostaje kisika, ono ga najprije šalje vitalnim organima, ostavljajući ekstremitete poput ruku i nogu bez dostatne opskrbe. Zato vaše ruke i stopala mogu biti ledeni i na toplom vremenu. Ako primijetite da vam je često hladno uz pojavu drugih simptoma poput umora i lomljivih noktiju, svakako posjetite liječnika.

Foto: 123RF

6. Blijed izgled kože

Blijedilo kože jedno je od najvidljivijih znakova anemije. Kad razina hemoglobina padne, koža, sluznice, pa čak i unutrašnjost donjih kapaka gube svoju prirodnu boju. Ako primijetite da ste bljeđi nego inače, najbolje je napraviti krvne pretrage umjesto da pokušavate prikriti simptom šminkom.

7. Lomljivi nokti ili nokti koji se savijaju

Kad tijelu nedostaje željeza, resurse preusmjerava na vitalne funkcije, a nokti, kosa i koža postaju manje prioritetni. Zbog toga nokti mogu postati lomljivi, tanki, pa čak i poprimiti konkavan oblik nalik žlici. Ako primijetite da vam se nokti lako lome ili savijaju, vrijeme je da provjerite razinu željeza.

8. Ubrzan ili nepravilan rad srca bez jasnog razloga

Kod anemije srce mora raditi više kako bi kompenziralo manjak kisika, što može dovesti do osjećaja ubrzanog ili nepravilnog rada srca čak i u mirovanju. Ako primijetite ovakve simptome, odmah se obratite liječniku. Nije svaka palpitacija opasna, ali svakako zaslužuje pažnju.

9. Gubitak kose u većoj mjeri

Željezo je ključno za zdravlje kose. Kada ga nedostaje, tijelo se usmjerava na vitalne funkcije, zanemarujući vlasište. Ako primijetite da vam kosa opada ravnomjerno po cijelom vlasištu, osobito prilikom pranja ili češljanja, to može biti znak anemije. Umjesto ulaganja u skupe tretmane, možda je dovoljno regulirati razinu željeza u krvi.

Foto: 123RF

10. Problemi s koncentracijom

Mozgu je potreban kisik za normalno funkcioniranje. Kada ga nema dovoljno, dolazi do usporavanja mentalnih procesa, zaboravljivosti i problema u praćenju razgovora. Ako primijetite da vam se teško koncentrirati i povezujete to s drugim simptomima anemije, nemojte to ignorirati.

Foto: 123RF

11. Neobične žudnje za hranom (led, zemlja, škrob)

Ponekad tijelo na nedostatak željeza reagira razvojem neobičnih želja, poznatih kao pika, gdje se javlja potreba za konzumacijom leda, zemlje ili škroba. Ako primijetite da često želite žvakati led ili vas privlače neobične stvari, to je snažan signal vašeg tijela da nešto nije u redu. Važno je bez srama razgovarati o tome s liječnikom.

Anemija ne viče, ona šapće. Upravo zato je lako previdjeti njezine simptome. Srećom, rješenje je dostupno: posjet liječniku, jednostavna krvna pretraga i prilagodba prehrane mogu napraviti veliku razliku. Obratite pažnju na signale koje vam tijelo šalje i brinite o svom zdravlju na vrijeme.



POGLEDAJTE VIDEO: