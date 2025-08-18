ANKETA Biste li mogli tjedan dana bez društvenih mreža?

Za neke je društvena mreža prva stvar koju otvore čim otvore oči, dok drugi već odavno prakticiraju digitalni detoks i kažu da im ništa ne fali.

Pitanje je koliko nam zapravo mreže pomažu da ostanemo povezani, a koliko nam kradu dragocjeno vrijeme i koncentraciju. Možda bi vam tjedan dana bez notifikacija bio pravi luksuz.

Biste li mogli tjedan dana bez društvenih mreža ili bi vam to bilo nepodnošljivo? Glasajte i recite iskreno!