OVISNI ILI NE?

ANKETA Biste li mogli tjedan dana bez društvenih mreža?

Piše Bruno Serdar,
ANKETA Biste li mogli tjedan dana bez društvenih mreža?
Društvene mreže su postale dio svakodnevice, ali biste li mogli izdržati tjedan dana bez Instagrama, Facebooka ili TikToka? Ili je to već prava ovisnost?

Za neke je društvena mreža prva stvar koju otvore čim otvore oči, dok drugi već odavno prakticiraju digitalni detoks i kažu da im ništa ne fali.

Pitanje je koliko nam zapravo mreže pomažu da ostanemo povezani, a koliko nam kradu dragocjeno vrijeme i koncentraciju. Možda bi vam tjedan dana bez notifikacija bio pravi luksuz.

Biste li mogli tjedan dana bez društvenih mreža ili bi vam to bilo nepodnošljivo? Glasajte i recite iskreno!

