Suprotno uvriježenom mišljenju, upravo dio tijela koji žene često skrivaju zbog nesigurnosti pokazao se kao jedan od najprivlačnijih muškarcima
ANKETA Slažete li se? Ovaj dio tijela muškarci obožavaju kod žena, a one ga se srame
Jedna međunarodna fitness stranica provela je anketu o fizičkim osobinama koje privlače oba spola, a rezultati su donijeli zanimljiv zaključak: dio tijela koji žene nerijetko pokušavaju prikriti muškarci su naveli kao poželjan i privlačan.
Naime, pomalo neočekivano, ali riječ je o trbuščiću. Čak i muškarci koji preferiraju mišićave i atletski građene žene izjavili su da im je trbuščić privlačniji od savršeno isklesanih trbušnih mišića.
Kada je u pitanju lice, 87 posto ispitanika istaknulo je oči kao prvi detalj koji primijete, a na drugom mjestu našle su se usne. Većina muškaraca potvrdila je da im je najprivlačniji prosječan izgled ženskog tijela, dok atletska građa zauzima prioritet kod tek tri posto ispitanih.
Slično je pokazala i anketa druge fitness platforme u kojoj je sudjelovalo 2000 muškaraca. Njih 48 posto izjavilo je da preferira žene s oblinama, 22 posto žene prosječne građe, dok je manji postotak ispitanika naveo mršavu ili izrazito mišićavu figuru.
A kakvo je muško tijelo najprivlačnije ženama? Premda ne kriju da rado pogledaju isklesanu figuru, većina žena priznaje da im je ipak najprivlačnije prosječno tijelo.
Ne smeta ih veći postotak tjelesne masti, a mnogima je takav izgled draži od strogo definiranih mišića. Posebno ih privlače muškarci s razvijenim prsima i širokim ramenima, koje najčešće i prvo primijete.
