ANKETA Slažete li se? Ovaj dio tijela muškarci obožavaju kod žena, a one ga se srame

Jedna međunarodna fitness stranica provela je anketu o fizičkim osobinama koje privlače oba spola, a rezultati su donijeli zanimljiv zaključak: dio tijela koji žene nerijetko pokušavaju prikriti muškarci su naveli kao poželjan i privlačan.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Naime, pomalo neočekivano, ali riječ je o trbuščiću. Čak i muškarci koji preferiraju mišićave i atletski građene žene izjavili su da im je trbuščić privlačniji od savršeno isklesanih trbušnih mišića.

Kada je u pitanju lice, 87 posto ispitanika istaknulo je oči kao prvi detalj koji primijete, a na drugom mjestu našle su se usne. Većina muškaraca potvrdila je da im je najprivlačniji prosječan izgled ženskog tijela, dok atletska građa zauzima prioritet kod tek tri posto ispitanih.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Slično je pokazala i anketa druge fitness platforme u kojoj je sudjelovalo 2000 muškaraca. Njih 48 posto izjavilo je da preferira žene s oblinama, 22 posto žene prosječne građe, dok je manji postotak ispitanika naveo mršavu ili izrazito mišićavu figuru.

A kakvo je muško tijelo najprivlačnije ženama? Premda ne kriju da rado pogledaju isklesanu figuru, većina žena priznaje da im je ipak najprivlačnije prosječno tijelo.

Foto: 123RF

Ne smeta ih veći postotak tjelesne masti, a mnogima je takav izgled draži od strogo definiranih mišića. Posebno ih privlače muškarci s razvijenim prsima i širokim ramenima, koje najčešće i prvo primijete.

