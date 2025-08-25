Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ISKRENI ODGOVORI

ANKETA Slažete li se? Ovaj dio tijela muškarci obožavaju kod žena, a one ga se srame

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Slažete li se? Ovaj dio tijela muškarci obožavaju kod žena, a one ga se srame
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Suprotno uvriježenom mišljenju, upravo dio tijela koji žene često skrivaju zbog nesigurnosti pokazao se kao jedan od najprivlačnijih muškarcima

Jedna međunarodna fitness stranica provela je anketu o fizičkim osobinama koje privlače oba spola, a rezultati su donijeli zanimljiv zaključak: dio tijela koji žene nerijetko pokušavaju prikriti muškarci su naveli kao poželjan i privlačan.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Naime, pomalo neočekivano, ali riječ je o trbuščiću. Čak i muškarci koji preferiraju mišićave i atletski građene žene izjavili su da im je trbuščić privlačniji od savršeno isklesanih trbušnih mišića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prof.dr. Lejla Šebić 00:59
VIDEO: Budite spremne da probudite svoju unutrašnju snagu i ženstvenost. Program je osmišljen isključivo za žene! - To je spoj znanosti i pokreta - kaže Lejla! | Video: Instagram

Kada je u pitanju lice, 87 posto ispitanika istaknulo je oči kao prvi detalj koji primijete, a na drugom mjestu našle su se usne. Većina muškaraca potvrdila je da im je najprivlačniji prosječan izgled ženskog tijela, dok atletska građa zauzima prioritet kod tek tri posto ispitanih.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Slično je pokazala i anketa druge fitness platforme u kojoj je sudjelovalo 2000 muškaraca. Njih 48 posto izjavilo je da preferira žene s oblinama, 22 posto žene prosječne građe, dok je manji postotak ispitanika naveo mršavu ili izrazito mišićavu figuru.

A kakvo je muško tijelo najprivlačnije ženama? Premda ne kriju da rado pogledaju isklesanu figuru, većina žena priznaje da im je ipak najprivlačnije prosječno tijelo.

Foto: 123RF

Ne smeta ih veći postotak tjelesne masti, a mnogima je takav izgled draži od strogo definiranih mišića. Posebno ih privlače muškarci s razvijenim prsima i širokim ramenima, koje najčešće i prvo primijete.

U nastavku nam otkrijte koji dio tijela najviše volite kod žena:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ona diktira pravila u fitnessu - pa pogledajte samo te noge!
SIMBOL DISCIPLINE I SNAGE

Ona diktira pravila u fitnessu - pa pogledajte samo te noge!

Jamie Brown je certificirana osobna trenerica i online coach koja se specijalizirala za žensko oblikovanje tijela, mršavljenje i razvoj snage. Kroz svoj Instagram profil (@jamiebrown.fit) dijeli motivacijske sadržaje, savjete o treningu i prehrani te prikazuje stvarne transformacije svojih klijentica
Dnevni horoskop za ponedjeljak 25. kolovoza: Ribe će financijski ulagati, Blizancima svi pomažu
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za ponedjeljak 25. kolovoza: Ribe će financijski ulagati, Blizancima svi pomažu

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 25. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ovo su horoskopski znakovi koji su najgori suradnici na poslu
KOLEGA, GNJAVIŠ!

Ovo su horoskopski znakovi koji su najgori suradnici na poslu

Svaki horoskopski znak ima svoje vrline i mane, a posebno kada je riječ o poslu. Netko je uvijek prvi na zadatku, drugi pak stalno kasne ili kritiziraju, a treći u svemu traže zabavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025