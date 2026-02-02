ANKETA Što biste voljeli dobiti kao poklon za Dan zaljubljenih?

Dan zaljubljenih sve je bliže, a s njim i vječno pitanje koje iz godine u godinu muči mnoge parove - što je zapravo pravi poklon za Valentinovo?

Dok jedni s nestrpljenjem iščekuju romantičnu večeru uz svijeće, cvijeće i sitnice birane s puno pažnje, drugi bi se najradije zadovoljili iskrenom porukom, znakom pažnje ili - budimo realni - nečim praktičnim što će im zaista koristiti.

Valentinovo je za neke poseban dan koji slave s puno emocija i simbolike, dok ga drugi doživljavaju tek kao još jedan datum u kalendaru, bez velikih očekivanja i pritiska. Upravo zato razlike u željama i očekivanjima često su veće nego što mislimo.

Zato pitamo vas: što Hrvati zapravo očekuju za Dan zaljubljenih?