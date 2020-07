'Antibiotici mijenjaju sastav i raznolikost crijevnih mikroba'

<p>Antibiotici mijenjaju sastav i raznolikost crijevnih mikroba mjesecima nakon uzimanja, a u nekim slučajevima i godinu dana (kod ispitanika koji su uzimali ciprofloksacin). To može otvoriti put opasnim patogenim bakterijama uključujući potencijalno smrtonosnoj Clostridium difficile. Promjena u raznolikosti bakterija može poremetiti imunološki sustav i probavu, stoji u rezultatima istraživanja Sveučilišta Amsterdam u kojemu je sudjelovalo 66 zdravih dobrovoljaca.</p><p>Istraživači su im uzimali uzorke stolice i sline prije te neposredno nakon pijenja antibiotika. Potom su uzorke uzeli i nakon mjesec dana, dva mjeseca, četiri i nakon godine dana. </p><p>Iskušali su četiri vrste antibiotika (klindamicin, ciprofloxacin, minocycline i amoxicillin), i kod svih se poremetila raznolikost mikroorganizama u crijevima. Međutim, situacija s mikrobima u ustima nije bila problematična, oporavili su se brzo. U nekim slučajevima za tjedan dan, prenosi <a href="https://www.foodmatters.com/article/a-single-course-of-antibiotics-can-affect-your-gut-microbiome-for-a-year?utm_source=thsoptimized&utm_medium=fmfacebook&utm_content=thsoptimized" target="_blank">Food Matters</a>.</p><p>- Prvo i osnovno pravilo kod uzimanja antibiotika je da ga ne uzimate samoinicijativno, tj. zato što ste bolesni i imate ga doma u kućnoj apoteci ili vam je netko dao, a nije liječnik jer mislite da - ako je nekome pomogao, može i vama pomoći. Antibiotici se uzimaju isključivo po preporuci liječnika koji vas je pregledao i postavio indikaciju za takvo liječenje - upozorava <strong>Branislava Čilić</strong> dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.</p><p>- Često se događa da se antibiotikom liječe virusne infekcije gornjeg dišnog sustava koje ne reagiraju na antibiotike, a čime se razvija otpornost na određene antibiotike. Virusne infekcije se liječe ublažavanjem simptoma, a ne antibioticima i prolaze same od sebe - dodala je.</p><h2>Još nekoliko savjeta ove liječnice:</h2><p>Ne uzimajte duple ili polovične doze propisanog lijeka zato što vi mislite da vam je to puno ili malo - liječnik je taj koji procjenjuje propisanu dozu na osnovu znanja, iskustva i edukacije koju ima.</p><p>- Lijek uzimajte onoliko dugo koliko je propisano - pet, sedam, deset dana ili dulje ako je potrebno jer svaka infekcija ima propisanu duljinu liječenja. Također, ukoliko imate neke neželjene reakcije na antibiotik, konzultirajte svog liječnika koji će vas uputiti da li ćete prekinuti terapiju ili ju nastaviti očekujući da će se nuspojave smanjiti ili nestati. Moguće i da će vam savjetovati nastaviti terapiju smatrajući da korist terapije nadilazi štetu nuspojava - objašnjava dr. Čilić.</p><p>- Naročito je važno slijediti upute davanja antibiotika djeci u obliku sirupa. Ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu pitajte liječnika ili ljekarnika - naglasila je liječnica.</p><p> </p>