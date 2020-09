Aplikacija za prestanak pušenja pomaže vam prepoznati okidače

Ako pokušavate prestati pušiti, moglo bi vam se isplatiti priznati i prihvatiti vaše okidače, a ne ih izbjegavati. To je dokazalo nedavno istraživanje koje je istraživalo aplikacije za prestanak pušenja

Preuzimanje aplikacije za pametni telefon koja koristi takav pristup mogla bi povećati izglede za uspjeh u prestanku pušenja, prema studiji objavljenoj u ponedjeljak u JAMA Internal Medicine.

- Problem je u tome što kada pokušavate izbjeći ono što osjećate i ono što mislite, paradoksalno stvarate više onoga što pokušavate izbjeći - rekao je Jonathan Bricker, vodeći autor nove studije i profesor u programu prevencije raka u Centru za istraživanje raka Fred Hutchinson u Seattlu.

Takav pristup promjeni ponašanja mogao bi biti koristan za više od jednog od 10 Amerikanaca koji puše.
Međutim, jedan od nedostataka ovog pristupa utemeljenog na tehnologiji jest da ljudi koji pokušavaju prestati moraju imati pametni telefon i funkcionalnu telefonsku liniju, prema dr. Panagisu Galiatsatosu, docentu medicine na Medicinskom fakultetu Johns Hopkins u Baltimoreu i dobrovoljnom glasnogovorniku Američkog udruženja pluća. On nije bio uključen u studiju.</p><p>- Liječnici primarne zdravstvene zaštite trebaju biti svjesni dostupnosti ovakve vrste proizvoda - dodao je. Međutim, ovo bi trebalo biti dodatak (medicinskoj skrbi), a ne zamjena. Većina njegovih pacijenata su crnci, primijetio je, a prosječni godišnji prihod za one koji žive u njegovoj okolini iznosi oko 15.000 američkih dolara (97.000 kuna). Iako je duhan pao na rekordno nisku razinu, 34 milijuna Amerikanaca još uvijek puši, prema Smoking Cessation: Report of Surgeon General, objavljenom početkom ove godine.</p><p>Osim što su dokazali da plan temeljen na prihvaćanju može ljudima pomoći da dugoročno smanje pušenje, Bricker i njegov tim željeli su dokazati da je praćenje napretka u digitalnoj aplikaciji praktično i korisno. Razvili su randomizirano kliničko ispitivanje uspoređujući pušače pomoću dvije različite aplikacije osmišljene kako bi pomogle ljudima da se riješe te navike. Istraživači su otkrili da je aplikacija koja je ljudima pomogla da prihvate, a ne izbjegnu žudnju, za 50 posto učinkovitija.</p><h2>Suočavanje sa svojim okidačima</h2><p>Istraživački tim proučavao je 2415 odraslih pušača cigareta, podijelivši ih u dvije skupine. U prvoj grupi sudionici su koristili iCanQuit, aplikaciju koju su istraživači razvili na temelju terapije prihvaćanja i predanosti, koja uči prihvaćanju okidača pušenja. Cilj takvog pristupa je prestati pušiti tako da korisnik puši bez da se pokušava spriječiti ili da zbog toga osjeća krivicu. Na ovaj način pušač shvaća koji okidači ga tjeraju na pušenje i tako on može poraditi na tim okidačima.</p><p>U drugoj skupini pušači su koristili QuitGuide od Nacionalnog instituta za rak (NCI), aplikaciju osmišljenu kako bi pomogla ljudima da prestanu pušiti izbjegavajući okidače koji ih tjeraju da zapale. NCI-jeva aplikacija temelji se na američkim Smjernicama kliničke prakse za prestanak pušenja, koje motiviraju ljude da prestanu pušiti s logikom i razumom. Istraživači su više puta pratili sudionike između svibnja 2017. i rujna 2018.</p><p>Oni koji su koristili aplikaciju iCanQuit imali su 1,49 puta veće izglede da prestanu pušiti u usporedbi s onima koji su koristili aplikaciju QuitGuide. Nakon što korisnici preuzmu aplikaciju iCanQuit, određuju datum kada žele prestati pušiti, a zatim slijede smjernice virtualnog trenera aplikacije koji im pomaže da postanu svjesniji specifičnih osobnih stresora koji pokreću njihovu žudnju za duhanom. Prihvaćajući postojanje žudnji, umjesto da ih pokušavaju eliminirati, aplikacija i njezin temeljni pristup olakšavaju okidače. Brickerov tim je tim zaključio da bi sa svakih 100.000 pušača koji započnu s aplikacijom iCanQuit, njih 28.000 uspješno prestalo pušiti.</p><p>- Ovo uzdiže aplikacije kao učinkovit način za prestanak pušenja. Do ovog trenutka jednostavno nije bilo puno podataka o tome rade li te aplikacije zaista - rekao je Bricker. </p><h2>Više od jednog načina prestanka</h2><p>Ova nova studija o aplikacijama za odvikavanje od pušenja dodaje se postojećim istraživanjima o načinima odvikavanja od pušenja.<br/> A još jedan od uspješnih načina da se ljudima pomogne da prestanu pušiti je stvaranjem financijskog poticaja. U prošloj studiji objavljenoj u New England Journal of Medicine ljudi su založili 150 dolara (970 kuna); sudionici su dobili novac natrag, plus još 650 dolara (4.200 kuna), ako uspješno prestanu pušiti. Više od polovice je moglo prestati pušiti, pod uvjetom da su imali pristup savjetima o prestanku uz zamjenu nikotina u obliku žvaka ili flastera.</p><p>Ljubav bi također mogla biti snažan pokretač, pokazalo je istraživanje iz 2015. objavljeno u JAMA Internal Medicine. Polovica muškaraca i žena u istraživanju mogla je prestati pušiti ako i njihov partner prestane. S druge strane, samo osam posto pokušaja prestanka kod muškaraca bilo je uspješno ako njihova partnerica nije prestala.</p><p>Nadomjesna terapija nikotinom, kao što su inhalatori, sprejevi za nos, pastile i žvakaće, mogu znatno pomoći kod prestanka. Pregled 150 različitih testova takvih metoda iz 2018. pokazao je da bi ove terapije mogle poboljšati vjerojatnost prestanka za 50 do 70 posto, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/21/health/quit-smoking-app-study-wellness/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p>