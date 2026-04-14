Apolon iz Makarske je uspio: Moj 365. dan kupanja u moru!

Makaranin Robert Tarčuki ispunio je cilj koji je sam sebi zadao - 365 dana kupanja u moru, svaki dan, bez obzira na vremenske uvjete. Na makarskoj plaži u utorak je zaplivao posljednji put u sklopu izazova iako, kaže nam, i dalje se planira kupati. Ovoga puta u more nije ušao sam. S njim u društvu zaplivali su i njegova ponosna majka Đuli te prijatelji Beti i Valentino. Posljednje plivanje ovog izazova "odradio" je po jakom jugu uz sitnu kišu, temperatura mora bila je tek nešto više od 15 Celzijevih stupnjeva, baš kao i zraka, iako se zbog vjetra činilo da je značajno hladnije. Bi li mu bilo draže da je sunce, pitamo ga.

- Volim kad ima malo borbe, kad te uvjeti tjeraju da pređeš svoju granicu. Najgori dan bio je 31. prosinca, tad je ujutro puhala baš jaka bura. Mislim da je bilo oko četiri, pet stupnjeva, ali na osjet je bilo i ispod ništice. Tad sam prvi put osjetio da gubim osjet u prstima, i na rukama i na nogama, jer se na takvu hladnoću krv povlači iz ekstremiteta da zaštiti organe. Taj dan bio mi je najteži, posebno kad na takvu buru izađeš iz mora. Ali tad sam odlučio da ću ubuduće do kraja izazova u moru stajati minimalno deset minuta. Volim taj osjećaj kad moraš prijeći vlastitu granicu - kaže nam Robert, čije je posljednje plivanje trajalo nešto više od deset minuta.

Je li ponosan, pitamo ga.

Makarska: Robert Tarčuki svaki dan se kupa unatoč zimi | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Naravno. Uspio sam u onom što sam planirao, a cijeloj priči dao sam i duhovnu dimenziju uoči Uskrsa kako bi moje poruke o osnaživanju duha doprle do što više ljudi. Želio sam da ljudi shvate da kroz vlastitu disciplinu mogu raditi na boljitku svoje duše - kaže nam Robert priznajući da je i sam preispitivao svoj izazov. - Bilo je perioda kad sam promišljao o tome, posebno na početku, ali odlučio sam ustrajati bez obzira na povremene dvojbe u glavi. Danas mogu reći da osjećam benefite izazova, ne samo što se tiče tijela, već mentalne snage i discipline - kaže nam Robert, kojega su na makarsku plažu došli podržati brojni prijatelji i sugrađani, a ovo posljednje uranjanje u more obilježeno je i bakljadom.

- Drago mi je da su svi došli i obilježili sa mnom ovaj dan - kaže nam Robert.

Među njima najponosniji su bili roditelji, majka Đuli i otac Kolja.

- Osjećam se kao da sam ja uspio, a ne on. Ali, kako da vam kažem, jabuka ne pada daleko od stabla - govori nam Kolja.

Prva misao nam je bila da je i on postavio neke rekorde u plivanju, ali nije. Kolja ruši rekorde u hodanju.

- Ja sam maratonac u hodanju - sa smiješkom govori Kolja pokazujući nam brojke na svom "brojaču" na mobitelu koji pokazuje gotovo 4,7 milijuna koraka pređenih tijekom proteklih godinu dana.

- Bio sam ponosan kad mi je Robert rekao za svoj izazov. On ima neke svoje ideje, ja svoje. Tako ja hodam svakodnevno, i hodanje mi čini dobro za organizam. Jednom sam hodao 13 sati u komadu i prešao 70 kilometara - kaže nam njegov otac Kolja.

Kako nam je još ranije Robert ispričao, ideja o svakodnevnom plivanju u moru rodila se spontano dok je boravio u Puli kod Stipe Drviša, dečka njegove sestre Nikoline. On se tad kupao u moru, a Robert mu se pridružio. To mu je bio prvi doticaj s hladnim morem.

- Svakodnevnim objavama želio sam i druge potaknuti na promjenu života i izlazak iz zone komfora, dokazati da se uz ustrajnost može pobijediti samoga sebe bez obzira na sve životne okolnosti. More me izuzetno rasterećuje i smanjuje stres, djeluje opuštajuće, poput potpunog 'resetiranja'. Svaki ulazak u more je poput čišćenja od loše energije, tako punim baterije. Granice su samo u glavi i mi ih sami postavljamo. Ovaj izazov mi je potpuno promijenio odnos prema obvezama. Kad možeš disciplinirano ući u more svaki dan, možeš sve. Taj osjećaj vitalnosti i stabilne energije najveća je nagrada - rekao nam je Robert (35), inače po struci kuhar prekvalificiran u vozača koji tijekom ljeta prevozi turiste na Biokovo.

A izuzev kupanja u moru, Robert je provodio i takozvani "ledeni reset", odnosno uranjanje u hladnu kupku u kojoj je temperatura ispod ništice. U hladnoj vodi posljednji put proveo je više od osam minuta.

A njegova poruka je samo jedna, i posve nedvosmislena - motivacija je prolazna, ona je tu samo da vas pokrene. Disciplina je ono što vas tjera da postignete svoj cilj.

Osam minuta u 'ledari'

