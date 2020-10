Arhitekt dizajnirao kuću oko ogromnog drveta u Kazahstanu

Kad šećete šumom, očekujete vidjeti mnogo drveća i prirode. No arhitekt iz Kazahstana našao je poseban način da se povežete s prirodom stanujući u domu koji se obavija oko drveta

<p>Naravno, riječ je o nečemu što se savršeno uklapa u ljepotu šume, a ideju će cijeniti svatko tko voli prirodu i arhitekturu te će se oduševiti konceptom, piše <a href="https://12tomatoes.com/translucent-home-around-tree/?utm_source=bcglp-gen&utm_medium=social-fb">12Tomatoes</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Selo iz bajke kraj Krke</p><p>Kuću su nazvali Drvo u kući, a projektirao ju je arhitekt <strong>Aibek Almasov</strong>.</p><p>On je želio spojiti arhitekturu, industrijski dizajn i ljepotu prirode. To mu polazi za rukom jer je osmislio kuću od stakla koja u središtu ima drvo jele.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Sjajno je što je drvo uklopio izravno u svoj dizajn, no to nije sve. Struktura cijele kuće je oko drveta. Kuća je visoka četiri kata i prozirni zidovi stvaraju nešto jedinstveno. Lijepa je izvana i iznutra. Projekt još nije realizirao te je za sada samo riječ o konceptu.</p><p> </p>