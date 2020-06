Njegove tetova\u017ee ili obo\u017eavate ili mrzite, ka\u017eu komentatori.

Ipak, ve\u0107ina je odu\u0161evljena njegovom 'djetinjom vizijom'.

On vjeruje kako tetova\u017ea ne mora djelovati zastra\u0161uju\u0107e da bi privla\u010dila poglede.

Dapa\u010de, u smirenim prizorima vidi sliku ljepote \u017eivota.

Djeluju kao tapete iz dje\u010djih snova.

Uz ljude, \u010desti su motivi i \u017eivotinje.

Njegove su tetova\u017ee vi\u0161e od slike - one pri\u010daju pri\u010de.

I to one iz najljep\u0161ih bajki.

Nudi ne\u0161to i za ljubitelje umjetnosti.

Uspomena na djecu u druga\u010dijem obliku.

Voli i decentne motive iz prirode.

I tetova\u017ea za ljubitelje putovanja.

\u00a0

\u00a0

Bajkovite tetovaže iz snova - za one koji nikada ne žele odrasti

Mali princ, preslatke pande, životinje iz bajki, motivi Mjeseca i zvijezda - al sve nacrtano na gotovo dječji način motivi su turskog umjetnika za tetovaže koji oduševljava sve one koji su zadržali dječju radost u sebi

<p>Djetinjstvo je jedno od najljepših razdoblja u našem životu, a to shvaćamo tek kad jednom odrastemo. Inspiriran nevinošću sjećanja iz djetinjstva, Ayhan Karadag, turski umjetnik za tetoviranje, pronašao je svoj poziv u stvaranju šarenih tetovaža koje nalikuju nečemu iz sna.</p><p>Pogledajte video o ženi koja je istetovirala cijelo tijelo:</p><p>Njegove tetovaže ili obožavate ili mrzite, kažu komentatori.</p><p>Ipak, većina je oduševljena njegovom 'djetinjom vizijom'.</p><p>On vjeruje kako tetovaža ne mora djelovati zastrašujuće da bi privlačila poglede.</p><p>Dapače, u smirenim prizorima vidi sliku ljepote života.</p><p>Djeluju kao tapete iz dječjih snova.</p><p>Uz ljude, česti su motivi i životinje.</p><p>Njegove su tetovaže više od slike - one pričaju priče.</p><p>I to one iz najljepših bajki.</p><p>Nudi nešto i za ljubitelje umjetnosti.</p><p>Uspomena na djecu u drugačijem obliku.</p><p>Voli i decentne motive iz prirode.</p><p>I tetovaža za ljubitelje putovanja.</p><p> </p><p> </p>