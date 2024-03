Arwilda (98) i Cleovis (102) u sretnom su braku 84 godine: Još se volimo kao prvog dana!

Arwilda Whieside (98) i njezin suprug, 102-godišnji Cleovis izniman su par porijeklom iz Arkansasa jer su potencijalno par s najdužim bračnim stažem u SAD-u. Nedavno su, naime, proslavili 84 godine braka! Poznaju se i desetak godina duže, piše Bright Side.

Njihova ljubavna priča započela je 1939. godine, kad je Cleovis imao 13, a Arwilda samo 9 godina. Arwilda taj susret opisuje kao da su se tog dana našli na raskršću na kojem su zajedno skrenuli i od tad putuju jedno uz drugo.

Cleovis je često bio u pratnji svog polubrata Elma, dječaka s posebnim potrebama koji je imao naviku prilaziti djevojčicama i hvatati ih za ruke. Kako je Cleovis bio viši, obično bi uskakao da ga zaustavi, ispričala je kći sretnog para, Kathy Whiteside-Sims, u prilogu s proslave njihove 84 obljetnice za TV postaju KTHV, iz Little Rocka, u Arkansasu, inače partnerski povezane s CBS-om koja je napravila priču o njima.

Kad je jednog dana Arwilda šetala ulicom, prijateljica joj je savjetovala da se priključi starijem dječaku, Cleovisu, jer će ju on sigurno zaštititi od Elmovih pokušaja da ju uhvati. Tako je i učinila, a Cleovis je – priča kći – odmah snažan osjećaj da će ona biti njegova buduća žena. Putevi su im se ponovo sreli na crkvenom događaju. Crkva je organizirala da djevojke i žene pripreme večere i donesu ih u malim kutijama koje su lokalni mladići i muškarci mogli kupiti, a novac je išao u dobrotvorne svrhe. Tada je Cleovis kupio

Arwildinu večeru, za 40 centi, što je gesta koja je na nju ostavila trajan dojam.

Foto: KTHV11

Oboje su pohađali istu školu, zgradu koja je imala samo jednu prostoriju u kojoj su se okupljala djeca različite dobi, uključujući starije đake. No, djeca tad na nastavu nisu išla redovito pa se isprva nisu viđali često.

Njihovo zajedničko životno putovanje službeno je započelo 24. srpnja 1939., kad su Arwilda i Cleovis izmijenili zavjete i preuzeli doživotnu obvezu, uz rečenicu koja kaže da ostaju zajedno 'u dobru i u zlu'. U nekoliko situacija morali su se razdvojiti, no životne okolnosti doprinijele su tome da izdrže tu razdvojenost i jedva dočekaju da se opet nađu.

Tako je Cleovis početkom 1940-ih otišao u rat. Po povratku 1945. godine nastavio je studij automehanike na Arkansas Agricultural, Mechanical & Normal College. To je dovelo do novih razdvajanja. Naime, Cleovis je trebao putovati više od 60 milja od Clarendona do Pine Bluffa, gdje je studirao. Već na upisu dobio je informaciju da odmah mora i ostati na predavanjima, pa se nije mogao vratiti kući.

Foto: KTHV11

- Bilo je to vrijeme kad je, da bi to javio nama kod kuće, morao pronaći nekoga tko može pozvati nekoga tko će otići i reći nekome da prenese poruku nekome: „Neću doći kući, u školi sam“. Nakon studija, Cleovis je dobio posao u vojnom postrojenju u Pine Bluffu, dok se Arwilda posvetila vođenju kuće i brizi za njihovu djecu. Tijekom braka, par je dobio 12 djece koju su hrabro podizali, a usto su nesebično pomagali djeci iz lokalne zajednice kojoj je bio potreban dom.

Odgojivši 12 djece, danas imaju 45 unučadi, 91 praunučad i 27 prapraunučadi.

- Ponekad su s njima živjela i tuđa djeca kojoj su pomagali, kazao je član Obiteljskog vijeća Arkansasa, naglasivši kako su Cleovis i Arwilda bili pravi stupovi zajednice.

Foto: KTHV11

Arwilda se neizmjerno divi velikodušnosti svog supruga, kaže da je ona sve to radila samo zbog njega.

- On uvijek pokušava pomoći ljudima, rekla je.

S druge strane, kad su Cleovisa pitali što je ono što najviše voli kod svoje supruge, rekao je da to ne može svesti na samo jednu stvar.

- Volim 99 posto nje - rekao je, sažimajući detalje svoje duboke naklonosti prema Arwildi sad već pune 84 godine.

Danas on ima 102, a ona 98 godina i razmišljajući o uspjehu svog desetljećima dugog braka skloni su uspjeh pripisati tome da su uvijek imali snažan osjećaj unutarnje snage i otpornosti.

- Teško možemo vjerovati da nam se ovo događa i uvjereni smo da nas je kroz život vodilo nešto veće, kaže Arwilda. Dodaje kako su nepokolebljiva vjera jedno u drugo, učenje strpljenju i ustrajnosti te njegovanje dubokog osjećaja unutarnje snage ono što će vas provesti kroz sve vrste oluja u životu.

S obzirom na to da je riječ o savjetu žene koj iza sebe ima 84 godine braka, ne treba sumnjati u to.