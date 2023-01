Astro poroci: Biku i Lavu je to seks, a Vage pak previše kupuju

Ovan

Pripadnici ovog vatrenog znaka skloni su opuštanju uz dozu alkohola, a često u tome pretjeraju. Tako im znaju neplanirano proći sati, a kući se vraćaju s glavoboljom i praznog džepa. Osim toga, Ovnovi su ovisni i o svađanju, osobito s bliskim ljudima te će započeti sukob iz gotovo nikakvih razloga. Još jedna stvar koja ih mami su tetovaže.

Bik

Bikovi su hedonisti, pa su najčešće neumjereni u jelu i piću. Vrlo su seksualni te obožavaju "lov" na partnere, a skloni su raznim oblicima virtualnih igrica. Telefonski seks, upoznavanje ljudi na internet stranicama za traženje partnera i online pornografija kod njih mogu izazvati pravu ovisnost. Fasciniraju ih i društvene mreže te će sate provesti na računalu.

Foto: Dreamstime

Blizanci

Pripadnici ovog znaka su poprilično boležljivi, zbog čega često piju različite analgetike, multivitamine, tablete za smirenje, proteine, pilule za mršavljenje i druge kemikalije za poboljšanje fizičke forme. Tableta se svakako trebaju čuvati, jer postoji mogućnost navikavanja. Osim toga, Blizanci su skloni puno novca potrošiti na svoje seksualne fetiše.

Rak

Pripadnici ovog znaka vole bježati od stvarnosti uz pomoć čašice i cigarete, a niti razni oblici opijata im nisu strani. Često se prejedaju i nakupljaju suvišne kilograme, a tada se i ulijene te vole provoditi vrijeme ispred TV-a. Još jedan porok Rakova je kupovina preko TV prodaje, jer su poprilično lakovjerni.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Lav

Pripadnici ovog znaka često su materijalisti, a kao takvi mogu biti pravi ovisnici o šopingu. Vole trendy gadgete i najnoviju modu te si kupovinom ugađaju. Većina Lavica ima slabost na cipele i nakit, dok muškarci više kupuju tehniku. Većina Lavova sklona je nevjeri i flertu te u ljubavnim pitanjima imaju drugačije kriterije za sebe, a drugačije za svog partnera.

Djevica

Pripadnici ovog znaka su perfekcionisti koji zbog svoje prirode često pretjeraju u onome čime se bave. Mnogi od njih su opsesivni vježbači, a zbog prevelike brige o vlastitom tijelu postaju hipohondri. Nisu pažljivi s novcem, pa su često dužni. Kako Djevice vole sve kontrolirati, njihovi im bližnji zamjeraju uplitanje u njihove živote.

Vaga

Vage su taštije nego drugi znakovi Zodijaka, a najviše ih mami trošenje novca na svoj izgled. U šopingu mogu ostaviti cijelo bogatstvo, a naknadno će lagati koliko su zapravo potrošili. Nije im stran niti voajerizam te uplitanje u tuđe živote.

Foto: Dreamstime

Škorpion

Pripadnici ovog znaka poznati su po tome što im je vjernost ponekad previše teška, a seks za jednu noć iznimno privlačan. Svi oblici kockanja i klađenja privlačni su Škorpionima, koje od zarade više privlači adrenalin koji tada osjećaju. Također su vrlo praznovjerni, pa se povjeravaju gatarama i raznim tarot majstorima.

Strijelac

Najveća slabost Strijelca je strast prema putovanjima. Iako time šire svoje horizonte, otputovat će iako si to ne mogu priuštiti, a pritom i zanemariti bližnje. Često će na posao javiti kako su bolesni jer im je došlo da se odmaraju, a tada će sate provesti gledajući dokumentarce o dalekim krajevima.

Jarac

Kako izrazito cijene samokontrolu, Jarci uspješno odolijevaju svemu u čemu osjete da su prevršili mjeru. Teško će se odreći cigareta, a mogu postati ovisni o vježbanju te čak steći i neki oblik poremećaja prehrane jer im njihov fizički izgled postane glavna preokupacija.

Vodenjak

Od eksperimentiranja s drogom, alkoholom i cigaretama, sve do vođenja zdravog života, vegetarijanstva ili makrobiotike, Vodenjaci često idu iz krajnosti u krajnost. Lako postaju ovisni o nečemu, no lako to i prestaju biti, ali s takvim ponašanjem znaju izludjeti one kojima je do njih stalo.

Foto: Dreamstime

Ribe

Pripadnici ovog znaka posvećeni su duhovnom aspektu života te pritom mogu postati fanatični. Vole postizati osjećaj drugog stanja svijesti raznim opijatima, no toga se trebaju čuvati. Ribe lako postaju ovisne o svim oblicima igrica.

