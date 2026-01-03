Astro rasipnici: Evo na što svaki znak Zodijaka najviše troši

OVAN Ovnovi su impulzivni i puni energije, vole izazove i često troše na sportsku opremu i spontana putovanja. Njihova strastvena priroda potiče ih da novac ulažu u avanturističke aktivnosti koje im donose uzbuđenje. Uživat će u svemu što ih drži u pokretu i daje osjećaj slobode. Ponekad mogu biti impulzivni, ali uvijek traže iskustva koja ih motiviraju i zabavljaju. Ovan voli akciju i kupovine koje prate njegov dinamičan životni stil. | Foto: Fotolia