Astro rasipnici: Evo na što svaki znak Zodijaka najviše troši

Svaki horoskopski znak ima svoj jedinstveni pristup novcu i način trošenja. Iako se ljudi razlikuju, neki obrasci trošenja često odražavaju njihove karakteristike. Donosimo pregled na što pojedini znakovi najviše troše
U nastavku pogledajte na što najviše troši svaki horoskopski znak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
OVAN Ovnovi su impulzivni i puni energije, vole izazove i često troše na sportsku opremu i spontana putovanja. Njihova strastvena priroda potiče ih da novac ulažu u avanturističke aktivnosti koje im donose uzbuđenje. Uživat će u svemu što ih drži u pokretu i daje osjećaj slobode. Ponekad mogu biti impulzivni, ali uvijek traže iskustva koja ih motiviraju i zabavljaju. Ovan voli akciju i kupovine koje prate njegov dinamičan životni stil.
| Foto: Fotolia
BIK Bikovi vole udobnost i luksuz, pa najviše troše na kvalitetnu hranu, odjeću i uređenje doma. Traže stvari koje im pružaju sigurnost i dugotrajno zadovoljstvo. Praktični su i strpljivi, pa novac raspoređuju promišljeno i mudro. Cijene stabilnost i komfor, te rijetko biraju nešto prolazno ili površno. Bikovi uživaju u onome što ih čini spokojnima i ispunjenima.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI Blizanci su znatiželjni i vole nove informacije, pa često troše na tehnologiju, knjige, tečajeve i društvene događaje. Njihova radoznalost i želja za komunikacijom potiču ih da ulažu u putovanja i druženja. Vole stimulirajuća iskustva koja proširuju njihove vidike i potiču um. Blizanci se brzo prilagođavaju novim interesima, a njihove kupovine često odražavaju njihov razigrani i društveni duh.
| Foto: Fotolia
RAK Rakovi su sentimentalni i usmjereni na obitelj, pa najviše ulažu u dom i sigurnost svojih najbližih. Rado troše na uređenje doma, obiteljske izlete i sve što donosi udobnost i toplinu. Njihova empatija i briga za druge oblikuje njihove financijske odluke. Cijene stabilnost i osjećaj pripadnosti, a ulaganja uvijek imaju emocionalnu vrijednost. Rak voli stvarati sigurnu i ugodnu okolinu za sebe i svoje voljene.
| Foto: Fotolia
LAV Lavovi vole biti u središtu pažnje i često troše na luksuzne predmete, nakit i modernu odjeću. Vole ulagati u svoj izgled i uživati u pohvalama drugih. Njihove kupovine često odražavaju želju za prestižom i divljenjem. Velikodušni su i prema prijateljima i obitelji, a luksuz ih ispunjava i daje im samopouzdanje. Lav voli da njegova ekstravagancija i stil budu vidljivi i cijenjeni.
| Foto: Fotolia
DJEVICA Djevice su praktične i analitične, pa troše na stvari koje im olakšavaju svakodnevicu. Ulažu u zdravstvene preglede, alate, tečajeve ili sve što im pomaže da budu učinkovitije. Promišljene su i rijetko impulzivne, a novac troše s ciljem dugoročne koristi. Djevice cijene kvalitetu i funkcionalnost u svemu što kupuju. Njihove odluke odražavaju želju za organiziranim i uspješnim životom.
| Foto: Fotolia
VAGA Vage vole ravnotežu i ljepotu, pa često troše na umjetnost, modu, kozmetiku i društvene događaje. Njihova estetika oblikuje i financijske odluke, jer vole skladno i lijepo okruženje. Rado ulažu u kvalitetne stvari, iako nisu uvijek praktične. Društvena su bića i uživaju u druženjima koja obogaćuju njihov život. Vaga cijeni harmoniju i eleganciju u svemu što posjeduje.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION Škorpioni su intenzivni i vole kontrolu, pa troše na hobije, istraživanja i aktivnosti koje im daju osjećaj moći. Njihova strast i duboka osjećajnost oblikuju financijske odluke. Ulažu u stvari koje pružaju emocionalno ili intelektualno zadovoljstvo, poput knjiga ili putovanja. Škorpioni vole imati kontrolu nad svojim posjedima i iskustvima. Njihova odlučnost čini ih strateškim i promišljenim potrošačima.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC Strijelci su avanturisti koji većinu novca troše na putovanja, učenje jezika i upoznavanje kultura. Vole ulagati u iskustva koja proširuju njihove vidike i rijetko se zanimaju za materijalne stvari. Njihova neovisnost i želja za slobodom oblikuje njihove kupovine. Strijelci cijene spontanost i nova iskustva koja obogaćuju život. Ulažu u ono što ih čini sretnima i znatiželjnima.
| Foto: Fotolia
JARAC Jarčevi su praktični i ambiciozni, pa novac uglavnom ulažu u nekretnine i obrazovanje. Planiraju svaki trošak kako bi osigurali stabilnost i sigurnu budućnost. Njihova disciplina i upornost čine ih opreznima u kupovinama. Jarac cijeni dugoročne koristi i stabilne investicije. Vole osigurati da svaki njihov trošak ima smisla i donosi vrijednost.
| Foto: Fotolia
VODENJAK Vodenjaci su inovativni i vole sve neobično, pa troše na tehnologiju ili neuobičajene hobije. Njihov interes za društvo i budućnost često ih potiče na ulaganja koja ostvaruju idealističke ciljeve. Cijene kreativnost i originalnost, a kupovine često odražavaju njihovu neovisnost. Ulažu u znanje, inovacije i projekte s dugoročnim učinkom. Vodenjaci vole da njihove odluke i izbori budu jedinstveni i inspirativni.
| Foto: Fotolia
RIBE Ribe su sanjari i vole trošiti novac na umjetnost, glazbu i duhovna iskustva. Ulažu u stvari koje im omogućuju bijeg od stvarnosti, poput knjiga, glazbenih instrumenata ili putovanja. Njihova intuicija i maštovitost vodi ih prema emocionalno i duhovno ispunjavajućim iskustvima. Ribe često donose odluke koje reflektiraju unutarnje osjećaje i inspiraciju. Novac troše na ono što oplemenjuje dušu i pruža inspiraciju.
| Foto: Fotolia