Astrolozi: Danas je najkaotičniji petak 13. u zadnjih 45 godina!

Naime, astrolozi tvrde da se 13. ožujka događa rijedak planetarni raspored zbog kojeg ga neki nazivaju najneobičnijim petkom 13. u posljednjih 45 godina.

Iako su priče o 'ukletim' datumima često dio folklora i praznovjerja, astrolozi upozoravaju da će se ovoga puta poklopiti nekoliko astroloških okolnosti koje bi mogle donijeti više napetosti, nesporazuma i nepredvidivih situacija nego inače.

Retrogradni merkur

Glavni razlog za takve prognoze leži u činjenici da se u to vrijeme događa i retrogradni Merkur. U astrologiji se ovaj planet povezuje s komunikacijom, tehnologijom, putovanjima i svakodnevnim odlukama.

Kada je Merkur retrogradan, astrolozi smatraju da se češće javljaju nesporazumi, pogrešno shvaćene poruke, kašnjenja ili tehnički problemi. Ove godine dodatnu simboliku donosi i činjenica da se takav astrološki događaj poklapa upravo s petkom 13., datumom koji je već sam po sebi obavijen brojnim mitovima.

Slična kombinacija planetarnih utjecaja, prema astrolozima, nije se dogodila desetljećima, zbog čega se govori o rijetkom astrološkom trenutku.

Dodatni planetarni utjecaj

Kako bi sve bilo još složenije, na nebu se odvija još jedna snažna planetarna kombinacija. Saturn, planet karme, granica i teških lekcija, ulazi u vatrenog ovna, gdje će se susresti s Neptunom, planetom iluzija i snova. Ta povezanost, koja se događa otprilike svakih 36 do 45 godina, trebala bi simbolizirati bolno suočavanje sa stvarnošću. Astrologinja Babs Choug opisuje je kao šamar koji će odjeknuti svijetom - trenutak kada mjehurići iluzija pucaju pred sirovom realnošću.

Zašto se petak 13. smatra nesretnim?

Strah od ovog datuma ima dugu povijest. Broj 13 u zapadnoj kulturi često se povezuje s nesrećom, a mnoge legende i religijske priče dodatno su učvrstile taj simbolizam.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jedna od poznatijih priča dolazi iz nordijske mitologije, gdje je trinaesti gost na gozbi izazvao tragediju među bogovima. U kršćanskoj tradiciji također postoji simbolika broja 13 jer je na Posljednjoj večeri bilo upravo toliko sudionika, dok se petak povezuje s danom Kristova raspeća.

Zbog takvih vjerovanja mnogi hoteli i danas preskaču 13. kat, a neki ljudi izbjegavaju putovanja ili važne odluke upravo na petak 13.

Horoskopski znakovi koji moraju pripaziti

Iako mnogi ove tvrdnje uzimaju s dozom rezerve, astrolozi upozoravaju da bi četiri horoskopska znaka mogla posebno osjetiti njegov utjecaj.

Ribe

Za Ribe bi ovaj period mogao biti emocionalno zahtjevan. Retrogradni Merkur u njihovom znaku mogao bi potaknuti preispitivanje odnosa i odluka iz prošlosti. Mogući su nesporazumi s bliskim ljudima, ali i osjećaj zbunjenosti oko važnih životnih pitanja.

Astrolozi savjetuju Ribama da izbjegavaju impulzivne odluke i pokušaju zadržati mir u stresnim situacijama.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Djevica

Djevice bi mogle osjetiti napetost u komunikaciji, posebno na poslu ili u partnerskim odnosima. Sitne nesuglasice lako bi se mogle pretvoriti u veće rasprave, pogotovo ako se stvari ne razjasne na vrijeme.

Savjet je da pokušaju biti strpljivije i ne reagiraju naglo na kritike ili nesporazume.

Blizanci

Blizanci, kojima vlada Merkur, često su među znakovima koji najviše osjećaju njegovo retrogradno kretanje. Tijekom ovog perioda mogući su problemi s planovima, putovanjima ili tehnologijom.

Astrolozi preporučuju dodatnu provjeru važnih informacija i oprez pri donošenju važnih odluka.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Strijelac

Za Strijelce bi ovaj petak 13. mogao donijeti izazove u obiteljskim odnosima ili privatnom životu. Stare teme ili neriješeni problemi mogli bi ponovno izaći na površinu.

Najbolji način da se nosite s tim, kažu astrolozi, jest otvoren razgovor i izbjegavanje donošenja velikih odluka dok se situacija ne smiri.

Kako preživjeti dan kaosa?

Astrolozi savjetuju da se 13. ožujka 2026. izbjegavaju velike odluke. Dan navodno nije pogodan za potpisivanje ugovora, kupnju skupe tehnologije, početak novog posla ili ozbiljne razgovore o odnosima. Poruke bi mogle biti pogrešno shvaćene, a emocionalne reakcije pretjerane. Mogući su i kvarovi uređaja, prometna kašnjenja i gubitak podataka, pa se preporučuje napraviti sigurnosne kopije svih važnih dokumenata i datoteka. Za putovanja je dobro ostaviti više vremena, a svaku poruku prije slanja dvaput provjeriti.

Najvažnije je, kažu stručnjaci, ostati smiren i prizemljen. Meditacija, šetnja u prirodi ili pisanje dnevnika mogu pomoći u suočavanju s pojačanim emocijama. Dan, iako kaotičan, može biti i prilika za duboku introspekciju koja može otkriti istine koje ste dugo izbjegavali.