Atentat uzdrmao kraljevski dvor: Ubijen lord Mountbatten

Atentat uzdrmao kraljevski dvor: Ubijen lord Mountbatten
Današnji kralj Charles smatrao ga je jednim od najutjecajnijih ljudi u svojem životu, osobom koja ga je učila odgovornosti, dužnostima i složenim pravilima koja nosi položaj nasljednika prijestolja

Na današnji dan 1979. godine britansku je javnost i cijeli svijet potresla vijest o atentatu IRA-e u kojem je poginuo lord Louis Mountbatten, admiral, državnik i posljednji potkralj Indije. Toga kobnog jutra, 27. kolovoza, dok je s obitelji i prijateljima plovio na brodici Shadow V u zaljevu Mullaghmore u Irskoj, podmetnuta bomba razorila je plovilo i u trenu ugasila njegov život. Eksplozija nije usmrtila samo njega - stradali su i članovi njegove obitelji, što je tragediji dalo još dublju, osobnu dimenziju.

