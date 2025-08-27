Današnji kralj Charles smatrao ga je jednim od najutjecajnijih ljudi u svojem životu, osobom koja ga je učila odgovornosti, dužnostima i složenim pravilima koja nosi položaj nasljednika prijestolja
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Atentat uzdrmao kraljevski dvor: Ubijen lord Mountbatten
Čitanje članka: 2 min
Na današnji dan 1979. godine britansku je javnost i cijeli svijet potresla vijest o atentatu IRA-e u kojem je poginuo lord Louis Mountbatten, admiral, državnik i posljednji potkralj Indije. Toga kobnog jutra, 27. kolovoza, dok je s obitelji i prijateljima plovio na brodici Shadow V u zaljevu Mullaghmore u Irskoj, podmetnuta bomba razorila je plovilo i u trenu ugasila njegov život. Eksplozija nije usmrtila samo njega - stradali su i članovi njegove obitelji, što je tragediji dalo još dublju, osobnu dimenziju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku