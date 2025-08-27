Atentat uzdrmao kraljevski dvor: Ubijen lord Mountbatten

Na današnji dan 1979. godine britansku je javnost i cijeli svijet potresla vijest o atentatu IRA-e u kojem je poginuo lord Louis Mountbatten, admiral, državnik i posljednji potkralj Indije. Toga kobnog jutra, 27. kolovoza, dok je s obitelji i prijateljima plovio na brodici Shadow V u zaljevu Mullaghmore u Irskoj, podmetnuta bomba razorila je plovilo i u trenu ugasila njegov život. Eksplozija nije usmrtila samo njega - stradali su i članovi njegove obitelji, što je tragediji dalo još dublju, osobnu dimenziju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+