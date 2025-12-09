Aukcijska kuća Artmark najavila dvije iznimne aukcije u prosincu

Aukcija Miro Vuco - Prodaja iz atelijera jedinstvena je prilika za kolekcionare da pribave djela suosnivača umjetničke grupe Biafra čije skulpture predstavljaju snažne interpretacije povijesnih osobnosti poput Marka Marulića, Tina Ujevića i Franje Tuđmana, oblikujući ih u simboličke figure ukorijenjene u kulturnoj i društvenoj memoriji.

Aukcija donosi djela umjetničke ostavštine izravno iz umjetnikova ateljea, sada po prvi put predstavljena javnosti nakon iznimno posjećene monografske izložbe “Zatečeno stanje” u Klovićevim dvorima sredinom ove godine. Većinu radova koji će biti ponuđeni na aukciji odabrali su kustosi spomenute izložbe, Jasmina Bavoljak, nekadašnja viša kustosica Klovićevih dvora i Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, čime se nastavlja interpretativna jasnoća koja prati ovo kapitalno predstavljanje Vucina opusa.

Među najupečatljivijim radovima ističu se Prijedlog za spomenik Franji Tuđmanu, nekoliko verzija kultnog prikaza Tina Ujevića te snažna figurativna skulptura „Mlađi sin šefa policije“ iz 1973. godine.

U istom prosinačkom ciklusu aukcija održat će se Božićna aukcija nakita i dekorativne umjetnosti u Galeriji Artmark, 11. prosinca 2025. u 19 sati. Aukcija donosi bogatu selekciju kolekcionarskih primjeraka nakita od zlata, dijamanata, safira i bisera te odabrana djela dekorativne umjetnosti, poput srebrnih stolnih predmeta, figurica jaslica i zlatnih kovanica čija ljepota i priča oplemenjuju blagdanske trenutke te mogu postati jedinstveni božićni pokloni.

Aukcija predstavlja 150 vrijednih i raznolikih komada nakita te dekorativne umjetnosti koja nudi bogatstvo dizajna posljednja tri stoljeća, od iznimne kolekcije figurica iz jaslica iz 18. stoljeća do srebrnih predmeta s početka 20. stoljeća poput impresivnog samovara Tiffany & Co te portugalskog srebrnog pladnja za voće.

Jednako impresivan je i nakit koji svjedoči o vrhuncima dizajna i obrtničke virtuoznosti prošloga stoljeća. U ponudi se izdvajaju iznimni primjerci poput poput zlatne narukvice ukrašene emajlom, rubinima i dijamantima iz 19. stoljeća te remek-djela Art Decoa koja predstavljaju vrhunac dizajna 20. stoljeća, poput Art Deco narukvice od platine i bijelog zlata ili Art Deco broša od safira i dijamanata.

Predaukcijske izložbe otvorene su u Galeriji Artmark i mogu se razgledati do 11. i 13. prosinca od ponedjeljka do subote od 10 do 20 sati te nedjeljom od 11 do 16 sati. Sve informacije o djelima, procjenama i terminima aukcija dostupne su na www.artmark.hr. Ulaz na izložbu i aukcije je slobodan.