Rijedak zlatnik iz 1609. godine prodan za 3,49 milijuna dolara
Veliki zlatnik iskovan 1609. za španjolskog kralja Filipa III. oborio je rekorde i postao najvrjedniji novčić u Europi.
Jedinstveni zlatnik težak 339 grama prodan je na dražbi u Švicarskoj za 3,49 milijuna dolara, objavila je aukcijska kuća Numismatica Genevensis SA, potvrdivši da je oborio europski rekord za najvrjedniji novčić.
Centen ili 100 eskuda u bivšoj španjolskoj valuti izrađen je u središnjem španjolskom gradu Segoviji od zlata koje su moreplovci donijeli iz "novog svijeta".
Nakon što je bio izgubljen nekoliko stoljeća, pojavio se u Sjedinjenim Državama oko 1950. gdje ga je kupio njujorški kolekcionar i prodao španjolskom kupcu. Kasnije je zlatnik prodan na aukciji drugom kolekcionaru čiji identitet nije poznat.
Prethodni rekord držao je dukat koji je nekoć pripadao Ferdinandu III. Habsburškom i prodan je za 2,42 milijuna dolara, rekao je Frank Baldacci, direktor aukcijske kuće.
