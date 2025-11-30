Na aukciji Rubensova izgubljena slika prodana za skoro 3 mil. €: Nije joj bilo ni traga 400 godina

Slika "Krist na križu" poznatoga flamanskog slikara Petera Paula Rubensa (1577.-1640.), koja se smatrala nestalom od 1613. da bi se nedavno ponovno pojavila u javnosti, prodana je u nedjelju na dražbi održanoj u Versaillesu za gotovo tri milijuna eura, što uključuje i naknade.

Platno, čija je vrijednost prvobitno procijenjena na otprilike milijun do dva milijuna eura, pronađeno je u rujnu 2024. Našao ju je aukcionar Jean-Pierre Osenat za vrijeme inventara i prodaje privatne vile u 6. pariškom arondismanu. Prodana je za točno 2,94 milijuna eura.

Osenat je kazao da je pronalazak takvoga djela iznimno rijedak slučaj. Slika prikazuje raspetog Krista, koji se ističe na podlozi od tamnoga prijetećeg neba i označava "sam početak baroknog pravca u slikarstvu", kazao je. U rujnu je Osenat pojasnio da je ovo umjetničko djelo "istinska ispovijest vjere i omiljena tema Rubensa, protestanta koji je prešao na katoličanstvo".

Prodano djelo "Rubens je naslikao kada je bio na svome umjetničkom vrhuncu, a njegovu autentičnost potvrdio je profesor Nils Büttner", stručnjak za njemačku, flamansku i nizozemsku umjetnost 15. i 16. stoljeća i predsjednik Rubenianuma, organizacije smještene u Antwerpenu, nedaleko od bivšega Rubensova doma i ateljea, koja je zadužena za proučavanje slikarova umjetničkog opusa.

Premda je slavni slikar naslikao brojna sakralna umjetnička djela za Crkvu, ovo je remek-djelo, dimenzija 105,5 x 72,5 cm, vjerojatno bilo naručeno i namijenjeno privatnom kolekcionaru.

Nabavili su ga francuski akademski slikar iz 19. stoljeća William Bouguereau (1825.-1905.) ili njegova kći Henriette Vincens-Bouguereau (1857.-1913.). Osenat kaže da su "oboje možda i bili svjesni njegove važnosti i vrijednosti".

"Slika je ostala u gradskoj kući i ateljeu Williama Bouguereaua u 6. pariškom okrugu te se zadržala u obitelji, koja ju je nedavno odlučila prodati", stoji u priopćenju za javnost.