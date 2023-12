Aukcijski show: Slika Vlahe Bukovca nudila se za 20 funti, a sada vrijedi čak 200 tisuća eura

Pravi aukcijski show, baš poput onih koji se često viđaju na televiziji, očekuje se večeras u Velikoj dvorani zagrebačkog hotela Sheraton na kojem bi se slike mogle prodavati i po 200 tisuća eura. Aukcija počinje u 19 sati i na njoj će kolekcionari moći upotpuniti svoje vrijedne kolekcije. Izložba pod nazivom 'Zimska aukcija - hrvatska likovna umjetnost i izbor satova i nakita' krije nemali broj dragulja likovne umjetnosti, nakita i satova, a mogla se razgledati u Galeriji Artmark od 30. studenog. Ponuđeno je 126 lotova, odnosno izložaka. Osim slika, tu su i zanimljive skulpture, te nakit i ručni satovi.

Osim neizostavnog Ede Murtića čija su ponuđena četiri djela, izložba Zimske aukcije predstavlja i druga velika imena iz zadnjih sto trideset godina umjetničkog stvaralaštva, od naivaca (Generalić, Rabuzin), do Celestina Medovića, Maksimilijana Vanke, Emanuela Vidovića, Crnčića, Čikoša Sesije...

Vidovićeva Chioggia - Canale della Vena, naslikana 1898. uvodi nas u iznimnu seriju krajolika posvećenih Chioggiji, gradiću u Venecijanskoj laguni. Slika je procijenjena na 15 do 25 tisuća eura, a uz nju na aukciji su i Mrtva priroda s kipićem i Splitska luka. Crnčićev morski pejzaž Slikareva vila u Novom Vinodolskom procijenjen je na 10 do 15 tisuća eura, a rijedak rad Bele Čikoš Sesije

simbolističke tematike iz 1900. godine Četiri arhanđela procijenjen je na 8 do 14 tisuća eura.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Jedino Medovićevo djelo na ovoj aukciji je prikaz njegovog rodnog kraja, Pelješca. Ne znamo koje je godine slikano, ali negdje je između 1910. i 1915. Procjenjeno je na 10 - 15 tisuća eura. Manjeg je formata, intimnog konteksta i slikano u pleneru, što znači da je slikano u neposrednom kontaktu s prirodom. Jako su tražena i djela Miroslava Šuteja, zapravo njegove mobilne serigrafije. Jedna od njih izložena je na Venecijanskom bijenalu 1968. Posebnost je u tome što se njegova kompozicija može pomicati i zapravo promatrač može oblikovati krajnji oblik djela.

Šlag na torti ove aukcije su djela Vlahe Bukovca. Studija za ikara je vrlo zanimljiva jer je zapravo bila priprema za djela većeg formata, a procijenjena je na 15 do 25 tisuća eura, dok je primjerice, Cesta prema Parizu iz njegove pariške faze, tijekom koje se oblikovao kao umjetnik. Bukovac bio izniman portretist, te je stvorio mnoge portrete po narudžbi. Djelo koje na izložbi zauzima najviše pažnje poklonika umjetnosti je Daleko od doma, portret nepoznate žene, Ciganke, za koji se pretpostavlja da ga je Bukovac slikao - sebi za dušu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Remek-djelo bilo je dio kolekcije, Samsona Foxa, britanskog industrijalca i kolekcionara i jednog od njegovih najvećih mecena. Slika je sada na domaćem terenu te je postavljena na prodaju za rekordni iznos u vrijednosti između 100 i 200 eura. Time ova slika postaje jedno od vrijednijih djela Vlahe Bukovca koje je ikad bilo na aukciji. Zanimljivo je i da je na prvoj aukciji nakon smrti svojeg prvog vlasnika, Samsona Foxa, ponuđena za samo 20 funti.