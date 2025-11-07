Australke i Amerikanke otkrile: Došle smo na hrvatski kruzer jer na velikima nije tako opušteno

Na brodu smo putovale i prije, velikim kruzerima, ali nikad ovakvog tipa, i da plovi od otoka do otoka, što je nama posebno interesantno, počinju priču Anna (70) iz Pertha i Katrine (69) iz Melbournea, dvije Australke, prijateljice i 'travel-kompanjonke', koje su se, zapravo, sasvim slučajno našle na kruzing brodu Romantic Star koji je prošle nedjelje krenuo iz Splita, obilazeći najljepše otoke južne Dalmacije. Bio je to zadnji takav polazak koji je još vozio putnike, pa ih je sukladno sezoni, bilo trećinu od stvarnog kapaciteta broda za 36 osoba. Takvi brodovi nazivaju se mini-kruzeri, i po južnom dijelu Dalmacije plovi ih oko 200-tinjak, dok ih po cijeloj našoj obali ima i preko 300. No ovaj južni dio je posebno interesantan jer u sedam dana obiđu sva zvučna i popularna otočna mjesta, uz sav komfor hotelske usluge…

