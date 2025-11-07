Obavijesti

Australke i Amerikanke otkrile: Došle smo na hrvatski kruzer jer na velikima nije tako opušteno

Piše Ana Vukašinović,
Australke i Amerikanke otkrile: Došle smo na hrvatski kruzer jer na velikima nije tako opušteno
Na brodu Romantic Star, na posljednjoj vožnji sezone, uživali su Australci i Amerikanci. Plovidbu ovakvim mini-kruzerom mogu si priuštiti, za razliku od prosječnih Hrvata, iako stoji i do 2500 eura za sedam dana po osobi

Na brodu smo putovale i prije, velikim kruzerima, ali nikad ovakvog tipa, i da plovi od otoka do otoka, što je nama posebno interesantno, počinju priču Anna (70) iz Pertha i Katrine (69) iz Melbournea, dvije Australke, prijateljice i 'travel-kompanjonke', koje su se, zapravo, sasvim slučajno našle na kruzing brodu Romantic Star koji je prošle nedjelje krenuo iz Splita, obilazeći najljepše otoke južne Dalmacije. Bio je to zadnji takav polazak koji je još vozio putnike, pa ih je sukladno sezoni, bilo trećinu od stvarnog kapaciteta broda za 36 osoba. Takvi brodovi nazivaju se mini-kruzeri, i po južnom dijelu Dalmacije plovi ih oko 200-tinjak, dok ih po cijeloj našoj obali ima i preko 300. No ovaj južni dio je posebno interesantan jer u sedam dana obiđu sva zvučna i popularna otočna mjesta, uz sav komfor hotelske usluge…

