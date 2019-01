'Autizam se otkriva kod beba - posebnim testiranjem sluha'

Znanstvenici sa Sveučilišta za osteopatsku medicinu Lake Erie u SAD-u kažu da mogu otkriti autizam kod djece vrlo brzo nakon rođenja - testiranjem akustičkog refleksa, a što će omogućiti početak liječenja nekoliko godina ranije nego što je sadašnja praksa.

Radi se o vrlo jednostavno testiranju bebinog sluha - odnosno njezinih reakcija na zvukove širokog raspona frekvencija, koje stručnjacima otkrivaju osjetljivost i vrijeme reakcije na pojedini zvuk, a to pak vodi do postavljanja dijagnoze. Akustični refleks je nesvjesna kontrakcija mišića u uhu do koje dolazi kada govorimo ili čujemo glasne zvukove. Tada se mišići čvrsto povlače unutar srednjeg uha u cilju zaštite unutarnjeg uha od oštećenja.

Stručnjaci kažu kako postoji snažna veza između slušne disfunkcije i autizma.

- To daje naslutiti da novorođenčad sa problemima sluha može patiti od neurorazvojnog poremećaja. U ranim fazama života mozak je vrlo plastičan što znači da je pravilnim ranim intervencijama moguće ispraviti određene nepravilnosti - kaže Randy Kulesza Jr., profesor anatomije na spomenutom sveučilištu, a prenosi Daily Mail.

- Djeca s ASD-om (poremećaji autističnog spektra) imaju problema s komunikacijom, socijalnom interakcijom i skloni su ponavljajućem ponašanju. Dijagnoza se kod većine njih postavi tek nakon 4. godine života i tek tada se počinje s terapijom - naglasio je.

- Znamo da velika većina ljudi s autizmom ima neki problem sluha povezan s abnormalnostima u mozgu. To znači da su ti problemi prisutni i po rođenju te mogu biti otkriveni. Rano postavljanje dijagnoze bi poboljšalo ishode za svu tu djecu jer bi se interveniralo ranije - objasnio je ovaj profesor.

- Većina pacijenata s autizmom ima problema sa sluhom, a sluh je presudan za razvoj govora i jezika koji, također, utječe na socijalno-emocionalni razvoj. Optimiziranjem slušne funkcije kvaliteta života može im biti znatno bolja - dodao je.

Profesor kaže kako se trenutno svoj novorođenčadi ispituje sluh da bi se ustanovilo čuje li dijete ili ne, i to je sve. Naglašava kako bi uvođenje testiranja akustičkog refleksa pružilo liječnicima puno više informacija o vrstama disfunkcija koje mogu biti prisutne.

- Često ljudi s autizmom pate od preosjetljivosti, što znači da čak i relativno tihe zvukove mogu osjećati kao strašnu buku. Ako roditelji i liječnici shvate da od samog početka mogu raditi na prilagođavanju djetetove osjetljivosti, tako će njegovo iskustvo svijeta učiniti mnogo manje intenzivnim i zastrašujućim - pojasnio je.

'Djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala djeca'

- Autizam je vrlo složen razvojni poremećaj nepoznatog uzroka. Javlja se u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. Prve simptome moguće je primijetiti već od treće godine života. Iako djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala djeca, ona ipak imaju znatne životne teškoće, koje postaju sve veće i izrazitije, ukoliko se što je moguće prije ne zatraži pomoć stručnjaka i ne uključe se u odgovarajuće programe usluga u zajednici - objašnjavaju u Udruzi za autizam Zagreb.

- U osnovi svih teškoća su unutarnje kočnice koje stoje na putu uspostavljanja komunikacije te stjecanja iskustva, znanja i vještina socijalnih odnosa. Zato osobe s autizmom teško mogu izražavati svoje osjećaje, želje, potrebe, sposobnosti i probleme s kojima se svakodnevno bore, a što se odražava na njihovo ponašanje koje može biti vrlo neobično - pojašnjavaju.

Kažu da ovi simptomi mogu već u dojenačkoj dobi upućivati na autizam:

dijete izbjegava kontakt očima

ne prati izraz lica majke i bliskih osoba, ne odgovara mimikom lica

ne inicira maženje, ne privija se uz majku i druge bliske osobe

ne koristi predmete u posrednoj komunikaciji

čini se da se ne odaziva na svoje ime ( dok će npr. na drugi zvuk istog intenziteta reagirati)

kod neke djece prisutna je odbojnost prema plišanim igračkama, ne vole dodir igračke s kožom

igra se repetitivno, komadićima vrpce, autićem ili kockicama, uvijek na isti način

ne razvija igru 'kao da'

čini se emocionalno nezainteresirano za drugu djecu

- Važno je reći da se dijagnoza autizma postavlja rijetko prije druge godine djetetova života, i to nakon sustavnog praćenja jer neki od simptoma mogu ukazivati i na teškoću sasvim druge prirode - napominju.

Crijevna bakterija mogla bi biti lijek za autizam

Crijeva djece koja imaju autizam često sadrže bakterije drugačije od onih kod ljudi koji ne pate od ovog poremećaja. Posljedica toga je da su tri puta sklonija razvoju ozbiljnih poremećaja u probavnom sustavu u nekom trenutku života.

Neki stručnjaci smatraju da je upravo crijevna mikroflora uzročnik bolesti, kao i nada za ozdravljenje. Nedavna istraživanja pokazala su da promjene u sastavu crijevnih bakterija kod životinja imaju dramatične posljedice na njihov živčani sustav. To otkriće moglo bi biti dobra podloga za daljnja istraživanja i pronalazak rješenja za autizam.

Prema studiji objavljenoj u magazinu Neuron sugerira se upravo to. Autor studije su Mauro Costa-Mattioli sa Medicinskog sveučilišta Baylor u Teksasu u SAD-u i njegovi kolege. Oni su otkrili da uvođenje novih bakterija u probavni sustav miševa koji imaju simptome autizma - te simptome može smanjiti ili neke od njih ukloniti.

Radi se o bakteriji Lactobacillus reuteri koja se obično nalazi u zdravom probavnom sustavu i pomaže u regulaciji kiselosti. Lako se može nabaviti kao probiotik u trgovinama zdrave hrane.

Istraživači vjeruju da se radi o utjecaju na signale koji iz crijeva živcima putuju do mozga, do dijela koji se zove - ventral tegmental regija. Ova regija regulira motivaciju za dobivanje nagrada, društveno ponašanje, usmjeravanje pažnje...

