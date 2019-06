Auto pretvorili u namještaj: Od motora i sica do stola i fotelje

Kreativni duo i dugogodišnji par, Vedran Relja i Goga Pavlek, zaljubljenici su u vintage kulturu koju promoviraju kroz sve čega se dotaknu - grafički dizajn, inovacije, custom izradu, pa čak i modu te ples.

Inovator i tehničar za mehatroniku te nagrađivana grafička dizajnerica kroz svoju platformu Craftomoto plasiraju svoje radove. A sve je počelo restauracijom Forda Caprija prije 15 godina, s kojim planiraju otići na putovanje po Skandinaviji.

Foto: Vedran Relja

Avantura s namještajem u industrijskom stilu započela je kao nusprodukt restauracije Forda Caprija iz 1973. godine. Kako su ga preuređivali, tako se gomilao višak dijelova koje nisu mogli upotrijebiti, a od kojih su odlučili napraviti namještaj za svoj dnevni boravak. Tako su stara sjedala postala udobne fotelje koje je Vedran sam pretapecirao na starom šivaćem stroju, blok motora pretvorili su u jedinstveni stolić za dnevni boravak, a klipove u unikatna rasvjetna tijela. Kako se sve više ljudi počelo zanimati za njihov namještaj, odlučili su ga prodavati, a sad ga izrađuju i po želji. To su uglavnom malo običnije verzije nego što je ovaj industrijskog stila koji već neko vrijeme stoji izložen u Muzeju automobila 'Ferdinand Budicki'.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Neobične verzije ipak su traženije od kupaca iz Velike Britanije i Njemačke - tvrdi Vedran.

Seriju namještaja, koja se sastoji od malog i velikog stola čija su baza blokovi Fordovih V6 i V4 motora koji su pjeskareni i plastificirani, a radna površina masivno kaljeno staklo, dvije fotelje, dva stalka za kaktus, dva taburea i dvije podne lampe sa specijalnim vintage žaruljama, izrađivali su godinu dana. Iako se set uglavnom prodaje u kompletu, pojedinačne cijene ovoga namještaja kreću se od 1000 do 6000 kuna.

- Ljudi često uspoređuju cijene ovoga namještaja s cijenama iz Ikee i sličnih trgovina, gdje se radi o masovnoj proizvodnji, a ne znaju da tih nekih dijelova automobila od kojeg mi radimo namještaj nema u Hrvatskoj - kaže Vedran.

Nažalost, dodaje, u Hrvatskoj još nije na cijeni rad ovakvih neobičnih, ručno rađenih kreacija, pa se više okreću klasičnim i jednostavnim modelima. Jedan takav “jednostavniji” model sigurno je stalak za kaktuse nastao od remenica i metalnih šipki. Pritom su ploče za remenice laserski rezane, a zatim ručno varene. Na ovom, baš kao i na svim komadima iz automoto serije namještaja, svi metalni dijelovi su plastificirani u mat crnu boju s finom granulacijom.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Mi bismo voljeli da nam se ljudi u Hrvatskoj više javljaju s posebnijim idejama za namještaj - nadovezala se Goga.

Osim namještaja, Goga i Vedran izrađuju ilustracije pod nazivom Good Luck!, a prodaju se na Craftomoto Etsy storeu. I ove 'sličice' su produkt zajedničkog rada - Goga ih dizajnira, a Vedran uramljuje.

Prvo je nastala serija Morčića, inspirirana Goginim djetinjstvom u Istri. Nakon njega izrodila se serija minimalističkih dekoracija čiji je zajednička svrha da donose sreću u svaki dom u koji se usele. Imaju i seriju čestitki i majica, a 'uokvirili' su i dijelove starih računala.

Tako je nastala serija dekoracija Hard(ware) life in the 90’s& other stories za koju je Vedran iskoristio komponente kompjutorskog hardwarea te ih uramio u okvire od aluminija i stakla.