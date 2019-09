Avantura života: Dala otkaz da pronađe izgubljenu kujicu Katie

Carole King i njezin suprug Verne iz Washingtona u SAD-u otišli su tijekom srpnja na izlet u Montanu. Sa sobom su poveli i voljenu sedmogodišnju border colli kujicu Katie. Bili su u hotelu i krenuli na večeru, a kujicu su ostavili u sobi. Međutim, počelo je jako grmjeti, a Katie se toliko prestrašila da je pobjegla iz sobe i odlutala.

Bračni par ju je izbezumljeno tražio cijelu noć, ali uzaludno. Potragu su nastavili sljedećeg dana, dijelili su ljudima letke sa njezinom fotografijom, kucali na vrata, dijelili objavu na društvenim mrežama, ali ona kao da je u zemlju propala, nitko je nije vidio.

Oblijepili su gradi i okolicu sa oko 500 letaka, a nabavili su i posebne naočale za noćno gledanje ne bi li je tako negdje uočili. Dani potrage su se pretvorili u tjedne, a pomaka nije bilo. Katie je nestala.

- Bilo je to poražavajuće. Osjećala sam mučninu u trbuhu od svega, ali nikada nisam odustala. Nikada nisam izgubila nadu da ću je pronaći - rekla je Carole koja je bila zaposlena u pošti i dala otkaz kako bi mogla neometano nastaviti s potragom. Kaže da su je potpuni stranci ohrabrivali na Facebooku i puno joj pomogli na taj način.

Rano ujutro 15. rujna, obitelj King netko je nazvao. Bio je to muškarac iz Country Estatesa. Rekao je da se u njegovom dvorištu nalazi pas koji odgovara opisu njihove kujice. Samo dan ranije, Carole i njezin prijatelj Jan Leland dijelili su letke u tom kvartu. Odmah su pojurili tamo, no kada su stigli, kujice više nije bilo. Bili su očajni, no odlučili su prošetati susjedstvom i pregledati područje dalekozorom.

Naišli su na jedan par i dali su im letak, a malo kasnije je ta žena dojurila do njih i pitala 'Je li to vaš pas?'. Prstom je pokazivala prema drvetu. I zaista, Katie je stajala tamo.

- Pojurila sam prema njoj, zagrlila je i nisam je željela pustiti. Suze su mi curile, vrištali smo od sreće. Ljudi su zastajali i gledali nas. Neki su zaustavili vozila, izašli i grlili se zajedno s nama. Mislim da je cijelo susjedstvo znalo da smo je pronašli - ispričala je.

Kada su malo došli sebi, kujicu su odveli veterinaru da procjeni je li sa njom sve u redu. Katie je izgubila oko 5,5 kilograma jer je gladovala i bila je dehidrirana.

- Veterinar joj je prišao i rekao: 'Je li to ona poznata Katie?', a njezine oči su se napunile suzama, to me je jako dirnulo - rekla je Carole.

Kujica sada neko vrijeme mora biti na posebnoj prehrani kako bi se potpuno oporavila, prenosi Bored Panda.

