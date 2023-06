Azijski food festival ima bogatu ponudu delicija s istoka, a ovog vikenda izbor je još raznolikiji

Prvi Asian Street Food Festival u Zagrebu pri samom je kraju, a sama završnica je ovog vikenda u nedjelju. Od 11 kućica, osam ih je s hranom, a ponuda je zaista raznolika.

Kućica Purple monkey nudi čak pet vrsta gyoza, prženih ili na pari, ovisi o izboru,a cijene su od osam do 29 eura. Tu je i Full circle kućica s finim Katsu sendvičima u četiri varijante s piletinom, lososom, crnom slavonskom svinjom i wagyu govedinom. Cijene su od 8 pa sve do 25 eura, koliko stoji ona s wagyu govedinom.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na kućici SoHo sushi pak možete pronaći ukusne sushije i poke bowl s tunom, lososom i kozicama. Sve cijene su od 7,90 do 10 eura, a imaju i japanski desert - mochi po cijeni od jedan euro.

Ako pak želite isprobati Pad Thai, uputite se na Thai Thai kućicu, a tamo ćete pronaći i Chicken satay te Green curry shrimps. Cijene su od osam do 10 eura.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Oni koji nisu baš od azijske hrane već više vole burgere će se oduševiti s kućicom Asian burgers by Mate Janković koji nudi tri vrste burgera na azijski način. Tu su Spicy Korean, Japan umami i Thai surf'n'turf. Za njih ćete platiti između 8,5 i 10 eura.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prženu verziju sushija ćete pronaći na Bite of fun by Melkior Bašić kućici koji stoje od 9,80 pa sve do 13,40 eura. Tu su i odlične vege verzije s prženim kockicama riže.

Korejski corn-dogovi su pravi hit ovog festivala, a nalaze se na kućici K-dog te imaju i vrlo pristupačnu cijenu. Za jedan corn-dog ćete izdvojiti sedam eura, a tu je i prefini dalgona sladoled od pet eura.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Novost je da je kućica Bite of Fun by Melkior pored Onigirija i Yakimeshi no Kyūbuuvela, uvela i Bao Bunse, a nude i azijski koktel od marakuje pod nazivom Mizu no Yūwaku. I u Gyoza baru by Purple Monkey su novitet gyoze s junetinom te sa škampima. Osim gyoza imaju i hrskavu karaage piletinu, a uveli su i Proljetne rolice sa sweet chilly umakom.

Želite li ovakvu hranu pripremiti kod ću chef Tomislav Bilić iz Purple Monkeyja dao je recept za gyoze, chef Danijel Grlić za poke iz kućice Soho Sushi & Poke, a za katsu sando chef Marko Palfi iz kućice Full Circle.

Soho Sushi & Poke Poke

Sastojci:

Foto: PR

Upute:

U velikoj posudi pomiješajte soja umak, rižin ocat, sok od limete, sjemenke sezama, poke umak i sezamovo ulje. To je marinada za tunu. Dodajte tunu u marinadu i pažljivo je promiješajte da se prekrije sa svih strana. Ostavite da odstoji u hladnjaku najmanje 30 minuta kako bi se okusi sjedinili. U međuvremenu, pripremite preostale sastojke. U drugoj posudi pomiješajte ananas, krastavac, crveni luk i mladi luk.

Dodajte mariniranu tunu i ananas u posudu sa sjeckanim povrćem. Pažljivo promiješajte kako biste ravnomjerno rasporedili sastojke. Posolite i popaprite po ukusu. Poslužite svježi poke u zdjelama ili na tanjurima. Možete ga poslužiti s rižom, preliti dodatnim poke umakom ili posipati dodatnim sjemenkama sezama.

Full Circle Katsu by Marko Palfi

Salmon katsu sando:

Foto: PR

Upute:

Losos oblikovati u oblik tosta (tzv. butterfly tehnikom), premazati tankim slojem Teriyaki umaka, pa panirati u brašno, jaja i panko mrvice. Zelje narezati na tanke trakice. Wasabi pastu umiješati u japansku majonezu. Bijeli tost, tostirati samo s jedne strane. Mekanu stranu tosta premazati umacima, wasabi mayo i tonkatsu, dodati zelje. Panirani losos pržiti na 180 stupnjeva Celzijusa ugrijano ulje, cca 2 min. Dodati losos i kompletirati sendvič.

Purple Monkey - Pork gyoza

Sastojci:

Foto: PR

Upute:

Đumbir svježi i mladi luk potrebno je iskosati na sitno, može i u sjeckalici, kineski kupus narezati na jako tanke trakice (najbolje na dobru japansku mandolin). Bijeli papar potrebno je lagano tostirati na suhoj tavici te ohladiti prije mljevenja. Dobro izmiješati sve sastojke u jednu smjesu te ostaviti barem 2 sata u hladnjaku.

Količina smjese je dovoljna za 2 paketa smrznutog tijesta za gyoze (mi koristimo I preporučujemo happy belly gyoza skins), što ispadne oko 76 gyoza. U jednu ruku uzmemo jedno gyoza tijesto, stavimo 30g smjese, hladnom vodom premažemo lagano rub gyoze, presavinemo napola te jednu polovicu tijesta savijamo u “falde” i pritišćemo uz drugu stranu tijesta da se spoji. Ponovite postupak 76 puta.

Na vruću tavicu stavimo par kapi ulja i složimo gyoze, neka se peku samo sa jedne strane dok ne porumene. Kada smo postigli željenu boju, zalijemo sa 1 dcl vode i pokrijemo poklopcem da se gyoze pare 4 min. Maknemo poklopac, zalijemo sa malo sezamovog ulja i ostavimo još nekih 20 sec. Poslužimo gyoze uz dip umak.