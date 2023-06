Na Asian Street Food festivalu u Zagrebu imate priliku probati specijalitete istočnog svijeta

U Zagrebu u četvrtak, 15. lipnja, počinje prvi Asian Street Food Festival i to na Trgu Josipa Jurja Strossmayera.

Posjetitelji će na ovom festivalu put moći kušati, omirisati i svim čulima osjetiti ljepotu i bogatstvo Azije i to zahvaljujući strastvenoj ekipi kreativaca i gurmanskih entuzijasta.

Foto: PR

Osim ljubitelja azijskih specijaliteta, zanimanje za ovaj festival je veliko i među sudionicima, tako se festivalska postava svakim danom širila, a chefovi uzbuđeno pripremali menije. Posjetitelje će na ovom festivalu dočekati 11 kućica: Jellyfish in Space, Sushi & Poke by Soho, Thai Thai, Purple Monkey, Asian Burgers by Mate Janković, Full Circle Katsu by Marko Palfi, Bite of Fun by Melkior, K-dog, Picnic Craft Bar, Gingle Bells i Central bar.

Foto: PR

Chef Marko Palfi je posebno uzbuđen zbog sudjelovanja na festivalu azijske hrane, a također je i veliki zaljubljenik u Aziju i često putuje na Istok kako bi isprobavao nove okuse. U Mundoaki, koja je prva donijela koncept street food restorana u Hrvatsku, gostima je približio azijska jela i klasike poput woka i katsu sando sendviča koje će predstaviti na ovogodišnjem Asian Street Food Festivalu u Zagrebu.

Foto: PR

Premijerno sudjelovanje na Asian Street Food Festivalu s uzbuđenjem čeka i ekipa iz Street Food & Cocktail Bara Jellyfish in Space koji su oduševili zagrebačku gastro i barsku scenu još u ljeto 2021. kad su otvorili lokal u Martićevoj.

Vlasnici Ivan Klepić i Tomislav Sulić ostvarili su tada svoju želju ponuditi Zagrebu novi koncept koji će kombinirati najbolje iz street fooda i bara uz prihvatljive cijene i ugodnu atmosferu.

Foto: PR

Na Asian Street Food Festivalu Jellyfish in Space imat će ekskluzivno predstavljanje nove ponude ljetnih rolica nakon čega će se ponuda naći i u Jellyfish In Space restoranu. Posjetitelji Asian Street Food Festivala moći će kušati i njihove ljetne koktele kao što su Bergamote Fizz, Jelly Lagoon, Lucky Strawberry i Tropical Heaven.

Foto: PR

Kad smo kod koktela, uvijek vedra i originalna zadarska ekipa iz Picnic Craft Bara će na Asian Street Food Festivalu predstaviti svoje autorske koktele od kojih izdvajaju Medicine i Coast Card, a posvetu Aziji ispisuju novim koktelom Wabi Sabi.

Foto: Photographer: Ekaterina Kondratova

Naravno da ova azijska bajka ne bi bila potpuna bez tajlandske kuhinje, a za nju će se pobrinuti Thai Thai, tajlandski street food restoran smješten u srcu Zagreba, u Varšavskoj. Restoran nudi autentične tajlandske okuse, s tradicionalnim tajlandskim jelima koja pripremaju originalne tajlandske kuharice u otvorenoj kuhinji.

Foto: PR

Svi ljubitelji sushija i pokea na Asian Street Food Festivalu doći će na svoje zahvaljujući ekipi iz Soho Sushi & Poke, lokala koji se nalazi u Palmotićevoj ulici u sklopu poznatog Good Food-a. Soho Sushi & Poke svakodnevno priprema i ručno radi sushi i poke, a isprofilirao kao pristupačan i zabavan najmlađoj i najširoj publici jer, kako kažu, “riječ je o fenomenalnom formatu u kojemu se može uživati u svježoj hrani i maštovitim okusima”.

Foto: PR

Koreanske delicije bit će na kućici K - dog, a posjetiteljima spremaju Korean hot-dog i neodoljivu slasticu od riže - mochi. Egzotičnu verziju burgera za ovu prigodu priprema ekipa iz Asian Burgers by Mate Janković, a poznavajući našeg neumornog i više no ikad inspiriranog chefa, sigurni smo da će i ovaj put naići na vojsku obožavatelja.

Na Asian Street Food Festivalu posjetitelje će svojom kreativnošću i zaigranošću dočekati i popularni Purple Monkey iz zagrebačke Tomašićeve ulice. Chef Tomislav Bilić idejni je tvorac svih kulinarskih kreacija u Purple Monkeyju i poziva posjetitelje da urone u egzotičan svijet slobode i divljine.

Za odličnu atmosferu od podneva do ponoći, kao i uvijek bit će zaslužan glazbeni program koji je pod selekcijskom palicom gurmana i glazboljupca Ozrena Kanceljaka. Osim uživanja u hrani, zabavi i kulturi, posjetitelji će moći sudjelovati u gastro radionicama, a najmlađe posjetitelje također očekuju kulinarske i umjetničke radionice te brojni edukativno-kreativni sadržaji u sklopu festivalske Kids Zone.

Festival traje od 15. do 25. lipnja svakog dana od podneva do ponoći.