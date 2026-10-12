DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Iako je 1994. u Hrvatskoj još bio rat, kralj bluesa uvrstio je Zagreb na europsku turneju
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B.B. King ‘prašio’ na Lucille u Maloj dvorani Doma sportova
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Iako je u srpnju 1994. godine u Hrvatskoj još trajao rat, kralj bluesa B. B. King, uvrstio je glavni grad Hrvatske na listu gradova u kojima je održao koncert, u sklopu europske turneje pod naslovom “There Is Always One More Time”. Nije to bio prvi njegov nastup u Zagrebu, prije toga nastupio je 1980. godine, ali u sklopu velikog Rock Jazz Blues festivalq, kad je nastupio kao jedan od izvođača. Ovog puta bio je u pratnji svog pratećeg osmeročlanog sastava i svoje legendarne gitare Lucille.
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