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Baba Vanga je već sa 16 godina dala svoje prvo predviđanje, a predvidjela je čak i svoju smrt

Piše Anamaria Miloš,
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Baba Vanga je već sa 16 godina dala svoje prvo predviđanje, a predvidjela je čak i svoju smrt
Foto: Mihaela Erceg/Wikipedia
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Kad je imala 12 godina, teško je ozlijeđena u oluji, nakon čega joj je počeo slabjeti vid, koji je do 16. rođendana potpuno izgubila. Navodno je uspješno predvidjela i napad na njujorške 'blizance' 11. rujna i Brexit

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Baba Vanga bila je slijepa proročica iz Bugarske, a napravila je predviđanja sve do 5079. godine. Rođena je 3. listopada 1911. u Strumici, danas u Sjevernoj Makedoniji, a rodila se prerano i s mnogim zdravstvenim komplikacijama, zato nije odmah ni dobila ime. To je bilo u skladu s narodnim običajem po kojem djetetu ne daju ime ako postoji opasnost da će stradati. Kad je ojačala, stranac na ulici dao joj je ime Vangelia.

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