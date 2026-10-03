Kad je imala 12 godina, teško je ozlijeđena u oluji, nakon čega joj je počeo slabjeti vid, koji je do 16. rođendana potpuno izgubila. Navodno je uspješno predvidjela i napad na njujorške 'blizance' 11. rujna i Brexit
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Baba Vanga je već sa 16 godina dala svoje prvo predviđanje, a predvidjela je čak i svoju smrt
Čitanje članka: 1 min
Baba Vanga bila je slijepa proročica iz Bugarske, a napravila je predviđanja sve do 5079. godine. Rođena je 3. listopada 1911. u Strumici, danas u Sjevernoj Makedoniji, a rodila se prerano i s mnogim zdravstvenim komplikacijama, zato nije odmah ni dobila ime. To je bilo u skladu s narodnim običajem po kojem djetetu ne daju ime ako postoji opasnost da će stradati. Kad je ojačala, stranac na ulici dao joj je ime Vangelia.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku