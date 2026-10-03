Baba Vanga bila je slijepa proročica iz Bugarske, a napravila je predviđanja sve do 5079. godine. Rođena je 3. listopada 1911. u Strumici, danas u Sjevernoj Makedoniji, a rodila se prerano i s mnogim zdravstvenim komplikacijama, zato nije odmah ni dobila ime. To je bilo u skladu s narodnim običajem po kojem djetetu ne daju ime ako postoji opasnost da će stradati. Kad je ojačala, stranac na ulici dao joj je ime Vangelia.