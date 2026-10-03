DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Vodi se pripisivalo gotovo čudesno djelovanje na vitalnost, ljepotu i libido, a oko izvora su se stvarale velike gužve
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Bile su zaluđene: Na izvoru pod Kalnikom pile su najseksi žene
Čitanje članka: 1 min
"Seks izvire ispod Kalnika", bio je naslov reportaže objavljene u subotu 3. listopada 1970. godine u Večernjem listu. Riječ je bila o izvoru Apatovec, 20-ak kilometara udaljenom od Koprivnice, koji je tada postao pravi hit među ženama iz raznih krajeva zemlje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku