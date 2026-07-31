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Bacite krastavce ako primijetite ovo na njima - nisu više za jesti

Piše Goran Ivanović,
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Bacite krastavce ako primijetite ovo na njima - nisu više za jesti
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
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Krastavci zbog visokog udjela vode brzo gube svježinu, a nekoliko znakova može otkriti da više nisu za konzumaciju. Stručnjaci upozoravaju na promjene koje ne biste trebali ignorirati, ali otkrivaju i kako ih pravilno čuvati da dulje ostanu svježi

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Krastavci su jedno od najčešćih ljetnih povrća, a mnogi ih redovito koriste za salate, sendviče i osvježavajuće obroke. No, zbog velike količine vode brzo mogu izgubiti svježinu i početi se kvariti, posebno ako nekoliko dana stoje u hladnjaku.

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Krastavci sadrže više od 96 posto vode, zbog čega su osjetljiviji od mnogog drugog povrća. Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede, u hladnjaku mogu izdržati otprilike četiri do šest dana, nakon čega počinju pokazivati prve znakove propadanja.

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Jedan od prvih znakova da krastavac više nije dobar je naborana, mekana i bez sjaja kora. Kako stari, na površini se mogu pojaviti udubljenja i male rupice, a unutrašnjost može izgubiti karakterističnu hrskavost.

Foto: 123RF

Posebnu pažnju treba obratiti na sluzavu površinu i promjenu boje. Kada vlaga počne izlaziti iz krastavca, on postaje skloniji razvoju bakterija i plijesni. Ako primijetite plijesan, takav krastavac nije preporučljivo jesti i najbolje ga je odmah baciti.

Ipak, nije svaki omekšali ili naborani krastavac nužno za otpad. Ako nema znakova plijesni ili truljenja, može se iskoristiti nakon što se odrežu lošiji dijelovi. Takvi krastavci mogu biti dobra opcija za marinirane salate ili druga jela u kojima tekstura nije presudna.

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Kako bi što dulje ostali svježi, krastavce je najbolje čuvati u hladnjaku, ali u dijelu gdje temperatura nije najniža. Stručnjaci savjetuju da ih držite dalje od voća poput jabuka koje ispušta etilen i može ubrzati njihovo kvarenje. Papirnati ručnik ispod krastavaca može pomoći u upijanju viška vlage.

The child and father are holding cucumbers in their hands. Selective focus.
Foto: TATEVOSIAN YANA

Pri kupnji birajte čvrste plodove glatke kore, bez bora, udubljenja i mekanih dijelova. Najsvježiji krastavci obično su oni kupljeni na tržnici ili ubrani iz vlastitog vrta, dok kod pakiranih primjeraka treba paziti da se prilikom uklanjanja plastike ne ošteti njihova tanka kora.

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