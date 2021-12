U petak, 24.12, već od 11 sati program započinje najveselijim gradskim Badnjak partijem by Ozren Kanceljak Kanca, koji će vas odvesti na putovanje oko svijeta, u ritmu muzike za ples. Bit će to pravi glazbeni potpourri afro vala, latino beatova, pa sve do rocka, novog vala i disca.

U rano poslijepodne uvest će vas uživo Brass Kvintet Schoenkopf - svoje će dahove i prste ujediniti nekoliko akademskih glazbenika od 14 do 15 sati, uz popularne blagdanske melodije. Izmjenjuju se s Kancom sve do 17 sati, kada kormilo preuzima DJ Jazzozo i usmjerava ga do 22 sata. Od 11 do 23 sati ugostitelji će, osim uobičajene ponude, raditi prave oblizeke: Taika vas čeka u svom ribljem carstvu s kozicama, lososima i Jakobovim kapicama, dok Good Kut svom meniju dodaje i lignje.

Ljubitelji jela na žlicu moći će se prošetat do kućice Esplanade i guštati u bakalaru na bijelo i na crveno. Vrsni riboljupci zastat će kod kućice Restača - mirisat će tuna steak, pašteta od bakalara i kamenice, a pripremaju i posebno iznenađenje: TAČ fritule, spravljene po receptu Vesne Miletić, koje su pronašle svoje mjesto u Božićnom Michelinovom prilogu tradicionalnih Božićnih kolača.

Želite li ostati u formi, 25.12. na Božić, zaplešite uz DJ’a Stanka Bondžu koji će zabavljati posjetitelje od 17 do 22 sata.

Stara godina, 31.12., ispratit će se od 11 sati ujutro, metlom, pjesmom, dobrim vibracijama, plesom i tako sve do 13 sati kad stiže pojačanje -Ljetno kino s live svirkom, a iza njih slijedi DJ Škrinjica s laganim zagrijavanjem za Novu. Od 19 sati Robert Mareković nastavlja sa zagrijavanjem za Novu 2022. s najvećim hitovima i najpopularnijom glazbom, uz koju jedino sretni možete biti i smiješak ne možete skriti. Zabava će trajati sve do jedan sat ujutro.

Osim brojnih već opjevanih delicija na 12 ugostiteljskih kućica, od kobasica, sendviča, burgera, kroketa do

plant based oblizeka, očekuje vas raskošna ponuda toplih napitaka - kombinacija ginova i rakija s čajevima, punčevi, kuhana vina, čak četrdeset vrsta rakija, pravi Božićni kokteli i naravno pjenušci i šampanjci.

Ulaz na Fuliranje moguć je samo s covid potvrdama.