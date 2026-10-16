DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Jezero je ispražnjeno kako bi se s dna uklonile goleme naslage nataloženog mulja i očistilo jezersko korito
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Bageri isušili peto maksimirsko jezero, ali ribe su se ipak vratile
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U listopadu 1985. godine u zagrebačkome Maksimiru počeli su radovi na rekonstrukciji 5. maksimirskog jezera i mnogi Zagrepčani zapamtili su to vrijeme po nesvakidašnjim prizorima potpuno suhog i ogoljenog jezerskog dna usred guste maksimirske šume.
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