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Bageri isušili peto maksimirsko jezero, ali ribe su se ipak vratile

Piše Marijana Matković,
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Bageri isušili peto maksimirsko jezero, ali ribe su se ipak vratile
Foto: Josip Bistrović/PIXSELL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Jezero je ispražnjeno kako bi se s dna uklonile goleme naslage nataloženog mulja i očistilo jezersko korito

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U listopadu 1985. godine u zagrebačkome Maksimiru počeli su radovi na rekonstrukciji 5. maksimirskog jezera i mnogi Zagrepčani zapamtili su to vrijeme po nesvakidašnjim prizorima potpuno suhog i ogoljenog jezerskog dna usred guste maksimirske šume.

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