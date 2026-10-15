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Festival 1973. u znaku Arsena Dedića: Trofeje je pobrao i kao pjevač i kao skladatelj...

Piše Ana Vukašinović,
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Festival 1973. u znaku Arsena Dedića: Trofeje je pobrao i kao pjevač i kao skladatelj...
Foto: Privatna arhiva
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Dedić je nagradu osvojio za svoju skladbu po stihovima Drage Britvića u izvedbi Gabi Novak, kao i nagradu za najbolju šansonu, 'Modra rijeka', napisanu na stihove Maka Dizdara

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"Zagreb '73" bio je 19. festival zabavnih melodija u Zagrebu, piše Večernji list 15. listopada 1973.: "Festival je bio u znaku Arsena Dedića. Nastupao je i kao pjevač i kao skladatelj, i na kraju pobrao najviše trofeja, među kojima i 'Srebrnu pticu' predsjednika Skupštine grada".

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