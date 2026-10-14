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Morali su obustaviti ulov plave ribe jer nije stala u hladnjaču

Piše Ana Vukašinović,
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Morali su obustaviti ulov plave ribe jer nije stala u hladnjaču
Zagreb: Bogata ponuda ribe i morskih plodova na omiljenoj ribarnici na tržnici Dolac, travanj 1990. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Večernji list pisao je 1983. o rekordnom ulovu plave ribe, koju su vozili čak u Šid i Beograd jer je toliko nisu mogli ni preraditi

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Danas se često govori o smanjenju ribljih stokova i ograničavanju izlaska ribara na more, no početkom osamdesetih problem je bio gotovo suprotan - ribe je bilo toliko da je nisu imali kamo spremiti.

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