DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Večernji list pisao je 1983. o rekordnom ulovu plave ribe, koju su vozili čak u Šid i Beograd jer je toliko nisu mogli ni preraditi
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Morali su obustaviti ulov plave ribe jer nije stala u hladnjaču
Čitanje članka: 2 min
Danas se često govori o smanjenju ribljih stokova i ograničavanju izlaska ribara na more, no početkom osamdesetih problem je bio gotovo suprotan - ribe je bilo toliko da je nisu imali kamo spremiti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku