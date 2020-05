Bajkovit kraj izolacije u ovoj divnoj plutajućoj vili u Sydneyu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Park prirode Kopački rit otvara se za posjetitelje od 11. svibnja

Možda ste u potrazi za tihom oazom mira, daleko od svih? Onda bi luksuzna plutajuća vila Lilypad mogla biti baš ono što tražite. Nalazi se kraj Sydneya u Australiji i upravo je ono o čemu sanjarite, piše Euronews.

Smještena je na Palm Beachu i riječ je o butik hotelu kojeg možete unajmiti za noćenje usred oceana. Uz dodatni trošak možete imati na raspolaganju privatnog kuhara, a na platformi vas čekaju spa tretmani po želji. Interijer je luksuzan te kombinira tradicionalne predmete s modernom estetikom kako bi stvorio intimno i smirujuće ozračje.

Ne samo da je Lilypad predivna vila, nego su je dizajnirali imajući na umu njezinu samoodrživost. Dizajner Chuck Anderson stvorio je objekt koji se napaja isključivo solarnom energijom. Riječ je o obnovljivom izvoru energije koji je nepresušan, za razliku od fosilnih goriva koja nisu beskonačna i usto doprinose efektu staklenika.

- Odrastajući na sjevernim plažama Sydneya puno sam vremena provodio uz brodove. Uvijek sam imao želju stvoriti nešto doista posebno u čemu bi ljudi mogli uživati kao da je njihovo. Lilypad stoga donosi posve novo značenje riječi samoodrživost - ispričao je Anderson.

Solarni paneli se nalaze na krovu vile i proizvode dovoljno struje za sve moderne uređaje i aparate kao i druge luksuzne zahtjeve gostiju. Aparat za kavu, perilica za suđe, televizor i drugi uređaji rade isključivo na energiju Sunca.

Vrijedi li je posjetiti?

Ako živite u Australiji, osobito u New South Walesu, do vile ćete lako stići automobilom. Trebate samo dosegnuti Palm Beach, a odatle će vas privatnim brodom otpratiti na odredište. No ako živite u nekoj drugoj državi ili na drugom kontinentu, pitate se vrijedi li dolazak u ovu oazu ugljičnog otiska kojeg ćete stvoriti zračnim prijevozom.

Samo jedan prekooceanski let stvara toliko ugljičnih emisija koliko ih ljudi u više zemalja neće stvoriti godinama. Prema istraživanju The Guardiana iz 2019. godine, ostvarili su više od 40 milijuna letova diljem svijeta. To znači da je svaki dan bilo oko 100.000 putovanja. Put od Londona do Sydneya, primjerice, dug je više od 17.000 kilometara u jednom smjeru. Ako je riječ o povratnom letu, stvarate ugljični otisak od 5,87 metričkih tona CO2, a toliko proizvede 1,2 automobila tijekom godinu dana.

Dakle, je li činjenica da je vila ekološka i samoodrživa vrijedna putovanja oko svijeta? O tome smo razgovarali sa dr. Lucie Middlemiss, profesoricom na Sveučilištu u Leedsu.

- Sjajno je kad turistički radnici promišljaju o okolišu i pitanjima vezanima uz zaštitu okoliša kad stvaraju svoju ponudu. No učinak benefita koje su time stvorili brzo će potkopati gosti koji do destinacije putuju zrakoplovom. Zračni prijevoz oslobađa velike količine ugljičnog dioksida u atmosferu, a to nećete nadomjestiti boravkom u ekološkom turističkom objektu - kazala je.

Savjetuje kako turisti koji putuju drugim vrstama prijevoza manje štete okolišu, a ističe i kako postoji mogućnost kompenzacije štetnog djelovanja.

Naime, putnici koji se odluče na zračni promet mogu određeni novčani iznos uložiti u projekte za zaštitu okoliša, poput planova za sadnju drveća koje će smanjiti utjecaj ugljičnog dioksida u atmosferi.

